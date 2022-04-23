遠藤達哉原作のTVアニメ「SPY×FAMILY」より、星野源によるエンディング主題歌「喜劇」が聴けるエンディングアニメ映像が、YouTubeで公開された。
エンディングアニメ映像の絵コンテ・演出は錦織敦史が担当。映像では「SPY×FAMILY」のハートフルな一面が、アーニャを中心に描かれている。またBlu-ray / DVD Vol.1の初回生産限定特典となる「SPECIAL DISC（DVD）」に収録される「SPY×FAMILY ～Stage Reading～」の内容が、「MISSION 3『受験対策をせよ』」に決定。キャストによる約30分の朗読劇が収められる。Blu-ray / DVD Vol.1は7月20日にリリース。そのほか法人特典の描き下ろしイラストも公開された。
TVアニメ「SPY×FAMILY」
放送情報
テレビ東京：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30
テレビ大阪：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30
テレビ愛知：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30
テレビせとうち：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30
テレビ北海道：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30
TVQ九州：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30
新潟テレビ21：2022年4月11日（月）より毎週月曜日25:45～26:15
テレビ静岡：2022年4月11日（月）より毎週月曜日26:00～26:30
中国放送：2022年4月13日（水）より毎週水曜日25:25～25:55
BSテレ東：2022年4月10日（日）より毎週日曜日24:35～25:05
配信情報
2022年4月9日（土）23:30より各動画サービスにて順次配信スタート
スタッフ
原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：古橋一浩
キャラクターデザイン：嶋田和晃
総作画監督：嶋田和晃、浅野恭司
助監督：片桐崇、高橋謙仁、原田孝宏
色彩設計：橋本賢
美術設定：谷内優穂、杉本智美、金平和茂
美術監督：永井一男、薄井久代
３DCG監督：今垣佳奈
撮影監督：伏原あかね
副撮影監督：佐久間悠也
編集：齋藤朱里
音楽プロデュース：(K)NoW_NAME
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
制作：WIT STUDIO×CloverWorks
キャスト
ロイド・フォージャー：江口拓也
アーニャ・フォージャー：種崎敦美
ヨル・フォージャー：早見沙織
フランキー・フランクリン：吉野裕行
シルヴィア・シャーウッド：甲斐田裕子
ヘンリー・ヘンダーソン：山路和弘
※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。
(c)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会