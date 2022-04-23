小林有吾原作による舞台「アオアシ」再演のキャラクタービジュアルが公開された。

「アオアシ」はサッカーJリーグのユースチームを舞台に、プロを目指して奮闘する高校生たちの青春を描く物語。2019年に初めて舞台化され、今年5月18日から22日にかけて東京・こくみん共済coopホール／スペース・ゼロで、キャストを一新しての再演が行われる。4月よりTVアニメも放送中だ。

キャラクタービジュアルにはあおい（MeseMoa.）扮する青井葦人、平松來馬扮する大友栄作、鈴木祐大扮する橘総一朗、永田薫（MAG!C☆PRINCE）扮する冨樫慶司、志村玲於（SUPER★DRAGON）扮する竹島龍一、宮里ソル（円神）扮する朝利マーチス淳、土屋直武（AVEST）扮する黒田勘平、フクシノブキ扮する本木遊馬、田中稔彦扮する栗林晴久、橋本全一扮する阿久津渚、羽谷勝太扮する金田晃教、菊池颯人扮する中野淳之介、及川洸扮する武藤千秋、高田淳扮する佐竹晃司、谷佳樹扮する月島亜希、鵜飼主水扮する伊達望、藤原祐規扮する福田達也、白沢かなえ（22/7）扮する一条花、秋本帆華（TEAM SHACHI）扮する海堂杏里の姿が収められた。

なお再演のチケットは、本日4月23日10時にCNプレイガイド、Confetti、スペース・ゼロの公式サイトで販売開始。特典付きチケットとして前売券、当日券が用意されており、キャストのブロマイドがランダムで2枚付属する。

舞台「アオアシ」

期間：2022年5月18日（水）～22日（日）

会場：東京都 こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ

スタッフ

原作：小林有吾「アオアシ」（小学館｢週刊ビッグコミックスピリッツ」連載中）

脚本：伊勢直弘

演出：鄭光誠

監修：小学館

企画・製作：amipro

キャスト

青井葦人：あおい（MeseMoa.）

大友栄作：平松來馬

橘総一朗：鈴木祐大

冨樫慶司：永田薫（MAG!C☆PRINCE）

竹島龍一：志村玲於（SUPER★DRAGON）

朝利マーチス淳：宮里ソル（円神）

黒田勘平：土屋直武（AVEST）

本木遊馬：フクシノブキ

栗林晴久：田中稔彦

阿久津渚：橋本全一

金田晃教：羽谷勝太

中野淳之介：菊池颯人

武藤千秋：及川洸



佐竹晃司：高田淳

月島亜希：谷佳樹

伊達望：鵜飼主水

福田達也：藤原祐規



一条花：白沢かなえ（22/7）

海堂杏里：秋本帆華（TEAM SHACHI）