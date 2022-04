『ひつじのショーン』キュートなコラボドーナツ再び♪ ティミーも一緒

フロレスタは、2022年5月3日(火・祝)から22日(日)の期間限定で、店頭及びオンラインストアにて「ひつじのショーンコラボドーナツ」を販売する。

『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーン。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)が放送を開始し、2022年で15周年を迎えた。

この度、自然な素材にこだわる手作りドーナツ専門店「フロレスタ」で、昨年大好評だった『ひつじのショーン』コラボドーナツを期間限定で発売!

今回はつぶらな瞳が愛くるしい赤ちゃんひつじのティミーも登場。可愛くて愉快なショーンを、自然素材を使用したドーナツで表現した。

フロレスタのネイチャードーナツをベースに、耳には有機アーモンド、トレードマークのもこもこヘアーは有機ココナッツで表現している。

食べるのがもったいないくらいかわいいけれど、美味しいから食べちゃう!

自分へのご褒美や、友達へのプレゼント、家族との団欒のお供など、みんなで楽しもう♪

>>>からだに優しくて美味しい♪ コラボドーナツイメージを見る(写真3点)

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2022