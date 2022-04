7月2、3、9、10日に京都・立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージで開催されるライブイベント「京都大作戦2022」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「京都大作戦」は10-FEETが2007年にスタートさせた主催フェス。昨年も2週にわたり開催予定であったが、地元住民からの懸念の声や連日続いた悪天候、それに伴う交通障害を受け2週目の開催が断念された。今年の2、3日は、昨年開催が見送られた2週目公演の振替日となる。

今回発表されたのは1週目の2、3日に出演するアーティスト。2日の「源氏ノ舞台」に東京スカパラダイスオーケストラ、ウルフルズ、打首獄門同好会ら、「牛若ノ舞台」にNAMBA69、Suspended 4th、夜の本気ダンスら、3日の「源氏ノ舞台」にWANIMA、Creepy Nuts、ヤバイTシャツ屋さんら、「牛若ノ舞台」にAge Factory、THE冠、SHANKらが出演する。9、10日の出演アーティストは後日発表される。

「京都大作戦」は今年から会員サービス「はんなり会」を開設。「はんなり会」では有料会員を対象としたチケット抽選申し込みを5月8日まで受け付けている。なお「はんなり会」の有料会員になると随時更新されるさまざまな動画コンテンツを楽しめる。

京都大作戦2022~今年こそ全フェス開祭!~

2022年7月2日(土)京都府 立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

<出演者>

源氏ノ舞台:打首獄門同好会 / ウルフルズ / SHISHAMO / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY

牛若ノ舞台:Unblock / Suspended 4th / NAMBA69 / HERO COMPLEX / 夜の本気ダンス / LABRET



2022年7月3日(日)京都府 立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

<出演者>

源氏ノ舞台:Creepy Nuts / G-FREAK FACTORY / SiM / 四星球 / 10-FEET / ヤバイTシャツ屋さん / WANIMA

牛若ノ舞台:Age Factory / THE冠 / SHADOWS / SHANK / Hakubi / LONGMAN



2022年7月9日(土)京都府 立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

<出演者>

10-FEET / and more



2022年7月10日(日)京都府 立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

<出演者>

10-FEET / and more