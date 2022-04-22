

ダウンロード数750万突破のイケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』を舞台化したMANKAI STAGE『A3!』シリーズの最新作「MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2022~ 」がの公開ゲネプロが21日、東京・東京国際フォーラムで行われた。

ACT2!公演第一弾となる本公演では待望の新団員・卯木千景（染谷俊之）を迎え、新生春組第四回公演『エメラルドのペテン師』を上演するまでの、春組を中心としたストーリーを展開する。

＜上演日時＞

【東京公演】2022年4月22日（金）～4月27日（水） 東京国際フォーラム ホールC

【兵庫公演】2022年5月4日（水・祝）～5月8日（日） 神戸国際会館こくさいホール

【香川公演】2022年5月13日（金）～5月15日（日） レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール

【東京凱旋公演】2022年5月20日（金）～5月30日（月） 日本青年館ホール

＜キャスト＞

【春組】

佐久間咲也：横田龍儀

碓氷真澄：高橋怜也

皆木綴：前川優希

茅ヶ崎至：立石俊樹

シトロン：古谷大和

卯木千景：染谷俊之

【冬組】

月岡 紬：荒牧慶彦（※東京凱旋公演のみ）

高遠 丞：北園 涼

御影 密：植田圭輔

有栖川 誉：田中涼星

雪白 東：上田堪大

鹿島雄三：鯨井康介

松川伊助：田口涼

(C) MANKAI STAGE『A3!』製作委員会

（記事＆写真）

📸『エーステ』新生春組が単独公演! 卯木千景役・染谷俊之「みなさんと家族に…」

https://news.mynavi.jp/article/20220422-2327244/

（オススメ動画）

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