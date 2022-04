がんばり屋さんにプーさんを。「くまのプーさん」カフェに行ってきた！

癒しの空間……! 「くまのプーさん」カフェが期間限定でオープン♪ 一足先にスペシャルカフェを体験してきた編集部員がレポート♪

「くまのプーさん」カフェが、2022年4月20日(水)より東京(STORY STORY)と大阪(OH MY CAFE OSAKA)にて、4月28日(木)より名古屋(kawara CAFE&KITCHEN 名古屋パルコ店)にてオープン!

今年の「くまのプーさん」カフェは、森に大嵐がやってきてみんなで助け合う『プーさんと大あらし』をモチーフにした、くすみブルーが印象的な可愛くて癒されるスペシャルなカフェだ。

新年度が始まってちょっぴりお疲れ気味な方、いつも勉強やお仕事を頑張っている方にぜひおすすめしたい「くまのプーさん」カフェ。さっそく店内の様子や、おすすめフードをピックアップして一挙ご紹介!

【くすみブルーが可愛い店内!】

店内に入ると、カフェのオリジナルグッズがキュートにディスプレイされていて、いきなりテンションが上がる! 切り株やハニーポットなど、プーさんらしいモチーフにわくわくしながら店内奥に進むと、スクリーンに『くまのプーさん』の映像が投影されていたり、傘が逆さまでぶら下がっていたりと、ファンにはたまらない仕掛けが盛りだくさん♪

くすみブルーで統一され、そこかしこにプーさんのイラストが散りばめられた店内に癒されない人はいないはず♪

【おすすめフード&ドリンク!】

とにかく見た目が可愛すぎる「くまのプーさん」カフェのメニューだが、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっているというのも嬉しいところ。ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質なメニューなので、安心して食べることができる!

そんな可愛くてヘルシーなメニューの中から、特に筆者が気になったものをピックアップ!

●<オウル>侵入者オウルだって?チキンサンドウィッチ

【イーヨーがオウルに見つけてあげた家は、なんとピグレットの家だった!】という印象的なシーンが表現されたこちらのメニュー。オウルがサンドウィッチの看板の上に乗っているところが可愛い!

焼き印を押したライ麦食パンのサンドウィッチには、トマト味のチキンとグリル野菜が挟まれていて、食べごたえもバッチリ!

●<プーさん>ハニーポットのデリプレート

プーさんが大事なはちみつを木の上で守るシーンをイメージ。ハニーポットの中にはそれぞれ、豆腐ミートボール、ヨーグルト、枝豆とコーンのサラダが入っている。

プーさんがプリントされたパンと、3つのハニーポットがとても可愛らしく、思わず写真を撮りたくなる見た目だ。サラダでたっぷりお野菜が食べられるところもポイントが高い♪

●プーさん、ピグレット、ティガー、イーヨーをイメージしたドリンク

それぞれのキャラクターをイメージした色とりどりのドリンク。自分のお気に入りのキャラクターのドリンクを頼みたい! ドリンクメニュー1点注文ごとに1点購入することができる白雲石コースター(全4種)は絵柄を選ぶことができるので、コンプリートしたくなってしまう。

※スーベニアは数量限定になるので、売り切れの場合がある。

>>>「癒されようよ。がんばってるもん。」プーさんの優しい言葉が心に沁みるノベルティや、可愛くて美味しそうなフード、オリジナルグッズをすべて見る(写真37点)

「くまのプーさん」カフェで、ゆっくりと流れる癒しの時間を楽しもう♪

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.