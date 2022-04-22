ロッテは22日、佐々木朗希投手の完全試合達成と奪三振記録更新を記念したグッズの第2弾を製作し本日4月22日17時00分からオンラインで受注販売を行うことになったと発表した。
第2弾グッズは本人直筆の「完全試合」の文字をプリントしたグッズや、ビックリマンコラボの完全試合バージョン、場内アナウンス担当谷保さんの完全試合達成時の球場音声が収録されたボイスラバーアクリルスタンド、4月10日完全試合達成当日のマウンドの砂が封入されたキーホルダー、直筆サイン入りメモラビリアをはじめ、第一弾で発売した記念ロゴデザインの追加アイテム、松川捕手とバッテリーでのグッズなど複数デザインで全65種を用意している。
受注販売は4月22日17時00分から5月8日23時59分まで。一般グッズはマリーンズオンラインストアで申込受付。直筆サイン付きのメモラビリアグッズはMチケットオンライン特設ページで抽選販売。詳細やその他商品は球団公式ホームページにて
▼ 佐々木朗希投手 完全試合・奪三振記録記念グッズ 第2弾 主な商品
・「完全試合」直筆フェイスタオル：1,800円
・ビックリマン×佐々木朗希Tシャツ：3,900円
・4.10記念ロゴ刺繍加工ユニホーム(完全受注で再販)：18,000円
・佐々木朗希×松川虎生ハンドタオル：1,000円
・マウンド砂入りキーホルダー(数量限定)：2,000円
・ボイスラバーアクリルスタンド(完全試合達成時球場音声収録)：2,500円
・直筆サイン入りフォトパネル：80,000円
・直筆サイン入りボール(カード・観賞用ケース付)：100,000円
・直筆サイン入りユニホーム&大判フォト木製額入りセット：250,000円。全て税込