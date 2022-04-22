新サービス「mobi」事業発表会が21日、都内で開催され、お笑いコンビ・ミキの昴生と亜生、空気階段の鈴木もぐらと水川かたまり、エルフの荒川とはるが出席。それぞれ独特の「ちょいのり」サービスの利用法を語り合った。
（記事＆写真）
📸ミキ昴生、東京進出のエルフにアドバイスも「黙れ!」と一蹴される
https://news.mynavi.jp/article/20220421-2326648/
（オススメ動画）
🎬空気階段かたまり、もぐらに冷静ツッコミ 独特の表現で”夢”を語る2人、夢とは「逃げ道」「ララゆめプロジェクト」収録撮影現場
https://youtu.be/2YKl2WSi4-4
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