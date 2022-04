展示場で『すみっコぐらし』オリジナルぬいぐるみをゲットしよう！

一条工務店では、展示場に来場の特典として、新作となる「すみっコぐらし一条オリジナルてのりぬいぐるみ」第2弾を4月22日(金)よりプレゼントする。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

この度の「すみっコぐらし一条オリジナルてのりぬいぐるみ」第2弾は、すみっコぐらしの人気キャラクター「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」の5匹が、それぞれ定規やトンカチなどの大工道具を持っている、かわいらしい手のひらサイズのぬいぐるみ。

Tシャツの背中には「ICHIJO」の文字が入る完全オリジナル仕様となっている。

昨年の、両手で一条工務店の家を持ったすみっコぐらしキャラクターたちのぬいぐるみが好評を博したため、第2弾が制作された。

また5月8日(日)まで、ゴールデンウィーク特別企画として、展示場内に置かれた5つのPOPを探してキーワードを答えると豪華賞品が当たる「すみっコぐらし春のプレゼントキャンペーン」を開催中。参加者全員に一条工務店オリジナル「すみっコぐらし地図」をプレゼントする。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.