名古屋名物あんかけスパゲッティの味を絶賛 SCANDAL・HARUNA「めっちゃ美味しいよ！」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月18日(月)の配信では、「名古屋メシ」で有名な"あんかけスパゲッティ"の味に迫ります!HARUNA:今回で「111回」目の「Catch up」。特に意味はありませんが"イチ並び"です。一同:おー!HARUNA:今日はひたすら、皆さんからのメールを紹介していきます。<リスナーからのメール RN. ゆむさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。愛知県出身の愛知県住まいです! HARUNAさんとMAMIさんの愛知県出身コンビの回で、オススメの名古屋メシの質問に困っていた2人にとても共感してしまいました(笑)。自分は名古屋ではなく、愛知の端っこに住んでいるのですが、確かに自分も他県の方から「名古屋のおすすめスポットを教えて!」と聞かれると、真っ先に「何にもないよ」と答えてしまいます。先に言っておきます! 愛知が大好きです(笑)。名古屋に住みたいというメールも読まれていましたが、愛知は住みやすい街だと感じています。都会的な部分も程よくあり、(自然のある)適度な田舎やガッツリ田舎な場所もあったりして、年々愛知って住みやすいところだなと感じています。ちなみに、僕が好きな名古屋メシは「あんかけスパゲッティ」です!HARUNA:あんかけスパゲッティって、食べたことある?TOMOMI:ないと思う。HARUNA:めっちゃ美味しいよ。RINA:ちょうどラジオ収録に向かう車内で、ラジオで「名古屋メシ特集」をしていたの。あんかけスパゲッティの専門店が紹介されてた。HARUNA:そうなんだ。RINA:食べたことはないけど、めっちゃ美味しそうやなあって。TOMOMI:名古屋に行ったら、有名な「名古屋メシ」を食べることがどうしても多いやん。HARUNA:そうかもね。RINA:味噌カツとか。TOMOMI:味噌煮込みうどんとか。HARUNA:うんうん。TOMOMI:手羽先とか。MAMI:だね。TOMOMI:だから、実は食べてみたいんよ。あんかけスパね。HARUNA:味噌カツ、手羽先、味噌煮込みうどん……ときて、その次くらいにあるのが「あんかけスパ」なんだと思う。「名古屋メシ」の流れ的にはね。MAMI:鉄板焼きとあんかけってそうかもね。TOMOMI:あと、名古屋ってヤバめのパスタあるよね?RINA:デザートパスタみたいな?MAMI:あるある、「マウンテン」だ!HARUNA:「喫茶マウンテン」ね。いちごパスタとか抹茶パスタとか(笑)。TOMOMI:食べる勇気はないけど、実物を見てみたい。HARUNA:私も食べたことはないんだよね。MAMI:私もない。HARUNA:1回は食べてみたいんだよなあ。MAMI:食べてる最中は、ぶつぶつ文句を言いそうだけど、結局は完食するんだろうな。TOMOMI:「まあまあまあ……」とか言いながら食べそう。HARUNA:うん、食べると思う(笑)。MAMI:あんかけスパの話に戻るんだけど、私の記憶だと"あん"ってケチャップっていうか、酸味系だよね? それが主流だよね?HARUNA:そうだったと思う。鉄板の上のナポリタンに玉子焼きがのっかっていて、さらにあんかけがかかっているみたいなね。TOMOMI:そうなんや。RINA:名古屋の人の味覚に合わせたんやって。HARUNA:だからちょっと味が濃いめかも。MAMI:天津飯とか、出汁系の"あん"ではないと思う。RINA:そっち系じゃないんだ?TOMOMI:皿うどんの"あん"みたいな感じ?MAMI:うーん、和風ではないのよ。一度食べてみてほしい!* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!