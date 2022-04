Disneyの美味しそうな “まちがいさがし” はいかが？『Disney おいしいまちがいさがし こどもから大人まで』

講談社より、思わず胸がときめく、おいしそうな写真で作られたさがしあそび絵本『Disney おいしいまちがいさがし こどもから大人まで』が発売! ミッキーマウスやミニーマウス、くまのプーさん、ディズニープリンセスなどディズニーの人気キャラクターが極上スイーツに大変身した、見た目も楽しい絵本で笑顔になろう。

本書は ディズニーキャラクターたちが可愛いスイーツに大変身した、おいしそうな写真で作られたさがしあそび絵本。

スイーツとなって登場するディズニーキャラクターは全部で50以上! そのどれもが、ポップで独創的で見ているだけでも心が躍るようなかわいさだ。

この本のお菓子制作をメインで担ったのは、豊かな発想力で数々の人気キャラクターモチーフのオリジナルスイーツを制作し続け、現在19万人を超えるフォロワーを抱える大人気インスタグラマーのRyokoさん(@yutianliangzi)。

Ryokoさんのアイディアと技術を結集して作られたディズニースイーツたちが、あなたをとろける「おいしいまちがいさがし」の世界へと誘ってくれる。

絵本の中に隠れている「さがしもの」は全部で165以上! イラストではなく100%写真で、しかもディズニースイーツで構成された新感覚かつ唯一無二の一冊!

オールカラーで全24ページ、価格は1650円(税込)。

子どもから大人まで楽しめるのはもちろん、プレゼントにも最適なので、ぜひお手にとってみてはいかがだろう。

ちなみにレシピ本ではないので、レシピの掲載はありません。

(C)Disney (C)Disney/Pixar

(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works, by A.A.Milne and E.H.Shepard.