ヒカルが20日、『ジョイフル 渋谷・ヒカル店 』メディア発表会に登場。4月21日(木)～2022年5月3日(火)までの間、渋谷MODI 1階「SHIBUYA BASE」で期間限定オープンする『ジョイフル 渋谷・ヒカル店 』やコラボメニューについて語った。
（オススメ動画）
🎬ヒカル「牛宮城よりウマいです」ジョイフルとのコラボバーガーに太鼓判！『ジョイフル 渋谷・ヒカル店 』メディア発表会
https://youtu.be/ssynC4zq8YU
🎬ヒカル、マイクが入らないハプニング！しかし持ち前の声量でつかみはバッチリ『ジョイフル 渋谷・ヒカル店 』メディア発表会
https://youtu.be/Z8im8BrRmrE
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