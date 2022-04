INI・髙塚大夢に質問「仲のいいメンバーは？」「財布の色は？」「陰キャ？陽キャ？」

INIの髙塚大夢さんが、4月20日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長やぺえ教頭、リスナーから届いた質問に答えました。INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、2021年11月にデビューした11人組グローバルボーイズグループです。2022年4月20日(水)にセカンドシングル『I』がリリースされました。髙塚さんは、1月に4日間の期間限定で番組内のコーナーINI LOCKS! にて声を届けました。4月からは、週替わりのレギュラーメンバーとして5週目を担当します(初回は5月30日)。今回が初対面となる校長と教頭は、番組冒頭からその印象を伝えていました。こもり校長:いや~……。かっこいい! のに、かわいい! みたいな。髙塚:いやいやいや、そんな……(笑)。ぺえ教頭:わかる! “かっこいい”と、“かわいい”を兼ね備えてるね。こもり校長:うらやましいです。ぺえ教頭:アクリル板が邪魔だわ! もっと近づきたかったわ……!こもり校長:髙塚先生はSCHOOL OF LOCK! の元生徒(リスナー)ということで、先生になって戻ってきてくれました。学生時代はどんな生徒でしたか?髙塚:僕は(高校の)部活が軽音楽部だったんですよ。バンドでボーカルをやっていました。音楽の練習をしたり、あとはずっと部室にたまっていましたね。こもり校長:学生のころから音楽と触れ合う機会が多かったんですか?髙塚:高校から音楽に触れ始めた、って感じですね。軽音部でボーカルをやったり、ギターをちょっと触ったりして音楽を好きになって、大学ではアカペラをやったりとか。そういうので、歌が好きになっていきました。ぺえ教頭:ダンスはあまりしてなかったんですか?髙塚:そうです。INIが誕生したオーディションで、はじめてやりました。こもり校長:すごい!ぺえ教頭:じゃあ、ダンス歴というのは?髙塚:まだ1年ちょいくらいですね。こもり校長:オーディションでの磨き上げられる感じって、すごいなって思います。それで作品を作って、形にして世の中に披露するわけじゃないですか。自分もオーディション経験者だからさ、一皮むけるというか。髙塚:追い込まれますよね。こもり校長:そうですよね。だいぶ大変だったんじゃないですか?髙塚:本当に、精神的にもコツかったけど……ダンスも、うまい人とか経験者もいっぱいいたので、いろいろ教わって。鍛え上げられた感じでした。こもり校長:教頭先生もせっかくなんで、聞きたいことあります?ぺえ教頭:え~どうしよう? ふり絞った質問していい?「財布は何色ですか?」。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:イージーなところからね。髙塚:財布ですか!? 黄緑です。ぺえ教頭:えー! そうなんだ!! 黒とか普通のこと言われたら、どうしようって思ったの。だから嬉しい~……黄緑ね。形は?髙塚:二つ折りのやつです。ぺえ教頭:明日から、黄緑の二つ折りが売れるんじゃないの!?(14歳女性)髙塚:ポジション……静かにつっこむタイプですかね?こもり校長:あんまり騒ぐタイプではない?髙塚:騒がないですね。他のメンバーが、めっちゃ騒ぐので(笑)。こもり校長:特に誰が?髙塚:最年少の松田迅とか(自分と)同い年の尾崎匠海とかは、楽屋でずっと歌ったたりとか……めちゃめちゃ騒いでいますね。ぺえ教頭:へぇ~。髙塚先生はどっちかというと、陰キャか陽キャか?髙塚:陰キャです。ぺえ教頭:仲のいいメンバーはいるの?髙塚:池﨑理人とは、2人でも遊びに行ったりとか。この前は、理人の実家にも遊びに行きました。ぺえ教頭:実家に連れて行く仲ってすごいわね(笑)。こもり校長:普段は何をして遊ぶことが多いのですか?髙塚:一緒に買い物に行ったりとか、練習の後にみんなでごはんに言ったりとか……そういうのですね。ぺえ教頭:1人でも行動するタイプ?髙塚:そうですね。(人と)合わせるよりは、1人でどこかに行ったほうが、自分的には楽ですね(笑)。こもり校長:インドアとアウトドアだったら?髙塚:どうですかね……インドアだと思います。オフの日は「面倒くさい」って夕方まで家にいるけど、いざ買い物とかで外に出たら「外に出ときゃよかった」って後悔するみたいな(笑)。こもり校長:なるほど、そういうのありますよね。ぺえ教頭:(笑)。★4/18(mon)-4/22(fri)は SPECIAL WEEK!! 授業内容をチェック!★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/