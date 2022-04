INI・髙塚大夢「準備期間に自分自身と向き合った」2ndシングル『I』リリース

INIの髙塚大夢さんが、4月20日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。この日リリースのニューシングル『I』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、2021年11月にデビューした11人組グローバルボーイズグループです。髙塚さんは、番組の元生徒(リスナー)で、今期からは週替わりのレギュラーメンバーとして5週目を担当します。こもり校長:INI先生は、4月20日にセカンドシングル『I』をリリース。おめでとうございます!髙塚:ありがとうございます!こもり校長:先ほどまで、YouTubeで生配信のリリースイベントもされていました。ぺえ教頭:寝れてる? オカンみたいな質問だけど(笑)。髙塚:大丈夫です。マネジャーさんが、しっかりと予定組んでくださっているんで!こもり校長:プロはこういう返しをするんだろうね。俺なら「ぶっちゃけ、超疲れてます」とか言っちゃうもん(笑)。ぺえ教頭:(笑)。髙塚:いやいや! 昨日オフだったんで、しっかり今日の準備ができました。こもり校長:わ~……! 本当にマネジメントが行き届いている!ぺえ教頭:しっかり休ませてくれたのね。安心したわ(笑)。こもり校長:『I』は、本日のオリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得! この言葉はなかなか言えませんよね。髙塚:ありがとうございます……!ぺえ教頭:校長も、その気持ちはよくわかるよね。(校長はGENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマー)こもり校長:本当ですよ。2枚目ですもんね……すごいですね。髙塚:ありがたいです、本当に。こもり校長:たくさんの方に届いていますね。こちらには新曲が6曲収録されていて、両A面の「CALL 119」と「We Are」の2曲から、ファン投票によって活動曲が決められたんですよね?髙塚:そうなんです。そのファン投票の結果が、「53対47」とかで本当に僅差だったんです。それがびっくりでしたね。「CALL 119」になりましたけど、「We Are」も好かれている曲でありがたいです。こもり校長:今後は、違う育ち方をしていくんでしょうね。活動曲になった「CALL 119」は、“この曲でINI先生を知りました”と連れてきてくれる曲になるでしょうし、「We Are」は、今INI先生を応援している人たちをつなぐ絆の曲になってくるんじゃないかな、と思いますね。髙塚:ありがとうございます。こもり校長:今回のシングルに込められた思いを、お聞きしてもよろしいでしょうか。髙塚:今回は『I』というタイトルなんですけど、「I INTERVIEW MYSELF」で自分自身と向き合うというのをテーマにしているんです。曲も、内に秘めた自分を前にさらけ出すとか、自分の新たな一面を知る、みたいなコンセプトになっています。ぺえ教頭:はい。髙塚:僕たちは準備期間に自分自身と向き合ったりすることが多くて、そういうのが感じられるシングルになっているんじゃないかなと思います。ぜひ、聴いてみてください。こもり校長:こりゃ聴きたくなるわ! 無条件にテンション上がるもん。ぺえ教頭:そうね~。歌うとかっこいいわねぇ。髙塚:ありがとうございます……(笑)。こもり校長:歌いたかった……!ぺえ教頭:歌をうたいたい人生でしたか?こもり校長:歌える人生が良かった……(笑)。髙塚:(笑)。こもり校長:まだね「踊れ!」と言われたら、もしかしたら戦える部分があるかもしれないですけど、「マイクを持て!」と言われたら、僕は何もできないですから!髙塚:いやいやいや(笑)。ぺえ教頭:まだ(ボーカルへの挑戦は)遅くないですかね?髙塚:全然大丈夫です。なんか、あの……上からいくの嫌です! そんな……振らないでください(笑)。ぺえ教頭:そうだよね(笑)。髙塚大夢さんが担当するINI LOCKS! の初回放送日は5月30日です。★4/18(mon)-4/22(fri)は SPECIAL WEEK!! 授業内容をチェック!★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/