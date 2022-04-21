ウェット・レッグ、2023年に東名阪初来日ツアー開催

ウェット・レッグが、2023年2月13日の名古屋公演を皮切りに東名阪を回る初来日ツアー「WET LEG JAPAN TOUR 2023」を開催する。

ウェット・レッグは、2021年6月に1stシングルをリリース。デビューアルバム『Wet Leg』を2022年4月8日にリリースすると、2位のファーザー・ジョン・ミスティ、3位のジャック・ホワイトを抑え、全英アルバムチャート第1位を獲得した。

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2位から4位までの合計を上回るセールスになっただけでなく、メインチャートのみならず、バイナルアルバムチャートとレコードストアチャートでも1位を獲得。中毒性の高いキャッチーかつクールな楽曲が印象的なバンドになっている。

＜ライブ情報＞

「WET LEG JAPAN TOUR 2023」

2023年2月13日（月）名古屋・CLUB QUATTRO

2023年2月14日（火）梅田・CLUB QUATTRO

2023年2月15日（水）東京・O-EAST

チケット詳細は近日発表

公演詳細ページ

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=12763

＜リリース情報＞

ウェット・レッグ

1stアルバム『Wet Leg』

発売日：2022年4月8日（金）

レーベルDomino / Beat Records

国内盤CD

品番：BRC694

価格：2200円（税抜）

国内盤特典：ボーナストラック2曲追加収録 / 解説・歌詞対訳封入

=収録曲=

1. Being In Love

2. Chaise Longue

3. Angelica

4. I Dont Wanna Go Out

5. Wet Dream

6. Convincing

7. Loving You

8. Ur Mum

9. Oh No

10. Piece Of Shit

11. Supermarket

12. Too Late Now

13. Its Not Fun（Bonus Track）

14. Its A Shame（Bonus Track）