

お笑いコンビ・ニューヨーク(嶋佐和也、屋敷裕政)の地上波初冠番組『NEWニューヨーク』が、この春深夜帯からテレビ朝日の新バラエティーゾーンである「スーパーバラバラ大作戦」の一員として毎週水曜(23：15～※一部地域を除く)に昇格した。初回の生放送企画では因縁のある大先輩・ほんこんや、大物アーティストの清春がサプライズで登場するなど早速話題に。

今回は2人に番組の紹介や見どころなどを聞いた。

（記事＆写真）

📸ニューヨーク、あこがれの“冠番組”明かす 相方のピン仕事への意外な思いも

https://news.mynavi.jp/article/20220420-newyork/

（オススメ動画）

🎬乃木坂46齋藤飛鳥、ハマ・オカモトと気まずい空気に? “絆”即答できずニューヨーク「かわいそう」『スーパーバラバラ大作戦』記者会見

https://youtu.be/a5LGUigmkk4

🎬ハマ・オカモト、ニューヨークにイジられた乃木坂46齋藤飛鳥をフォロー「鋭いですから」『ハマスカ放送部』『NEWニューヨーク』記者会見

https://youtu.be/ma0PuQEI7Os

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