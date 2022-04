ZOCが7月7日に東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で開催する全国ツアー「ZOC RPG TOUR 2022」のファイナル公演「ZOC THE FINAL」をもってグループ名をMETAMUSE(メタミューズ)に改名することを発表した。

METAMUSEのコンセプトは“実像崇拝”。ZOCのメンバー兼プロデューサーである大森靖子は「沢山の試練を乗り越え、それでもステージに立つことを選び続けた現在の私たちは、楽曲を届ける一流のパフォーマーとしての在り方を追求しています。他人の偶像崇拝よりも、自分自身の描く最新の自分という偶像に追いつき続ける実直さとスピード感に、私自身、いつも感動と活力を貰っています」と語り、改名の理由について「そういった今の我々の魅力を、これから最大限に届けるため」と説明している。

またMETAMUSE名義での初の作品となるシングルCDが、新レーベル「HOLD THE MUSIC」よりavexを販売元として、7月上旬にリリースされることも決定。詳細は後日発表となる。

大森靖子 コメント

ZOC改名のお知らせ

2018年結成より約4年間、ZOCに触れてくださった全ての皆様に感謝いたします。

これまで私たちZOCは、"族""家族""俗""ゾクゾク"と連想する言葉のイメージと"Zone Out of Countrol"というコンセプトに倣った活動をしてきました。粗削りなメンバーの生き様を魅せるため、楽曲は圧倒的な強度に仕上げ、魂の成長過程を補助するような在り方をしてきました。その先で出会えて、一時でも抱きしめ合うことができた全ての不完全だからこそ美しい命に、祝福を捧げます。

沢山の試練を乗り越え、それでもステージに立つことを選び続けた現在の私たちは、楽曲を届ける一流のパフォーマーとしての在り方を追求しています。

他人の偶像崇拝よりも、自分自身の描く最新の自分という偶像に追いつき続ける実直さとスピード感に、私自身、いつも感動と活力を貰っています。

そういった今の我々の魅力を、これから最大限に届けるため、現行の「ZOC RPG TOUR」最終公演、2022年7月7日LINE CUBEでの「ZOC THE FINAL」公演をもちまして、ZOC名義での活動を全クリし、次のフェーズとして、グループ名を改名をさせていただきます。

新コンセプトは"実像崇拝"、新グループ名は

"METAMUSE"

です。

身体的で実存しているからこそ崇高な生身の表現で、デジタルの海を叩き割って届けにいきます。

今後ともMETAMUSEの芸術をお楽しみください。



大森靖子

ZOC THE FINAL

2022年7月7日(木)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)