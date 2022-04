スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて「バーサスイベント Ver.切歌[Another]」が開催されている。

「バーサスイベント Ver.切歌[Another]」では、イベントアイテムを集めて報酬を手に入れる「バーサスクエスト」とハイスコアを目指す「バーサススコアチャレンジ」が登場。

イベントクエストではアイテム「バーサストロフィー(青)」をドロップ報酬として手に入れることができ集めたアイテムはショップにて、新★5メモリアカード「レッツダンスッ!」や★5シンフォギアカード確定ガチャチケット、各種強化素材と交換することができる。

「バーサスイベント Ver.切歌[Another]ガチャ」には、暁切歌[Another]の新★5シンフォギアカード「暁切歌【連刑・Goッ怒fァtheァDeSU】」が初登場している。

