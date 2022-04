サンリオキャラのモフモフフェイスひも付きポーチが新登場♪

あすなろ舎は、ついつい撫でたくなってしまうモフモフな触り心地が気持ちいい「サンリオキャラクターズ・フェイスひも付きポーチ」を、あすなろ公式オンラインショップ他にて、4月20日(水)より新発売する。

本商品は、ヌイグルミのようなぽってりとした可愛さとモフモフな触り心地がたまらない、持っているだけでも癒されるアイテム。ラインナップは、サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「クロミ」「マイメロディ」「ハンギョドン」の全6種だ。

ポーチとして首や肩から下げて使用したり、ひもの長さを調整すればバッグにも下げられるため、ポーチとしてだけでなく推しキャラのアピールアイテムとしてもぴったり♪

また、負荷がかかると外れる安全パーツが付いているため、子どもも安心して使用することができる。

現在開催中の「2022年サンリオキャラクター大賞」でも活躍が期待される大注目のキャラクター達が勢揃い! かわいいポーチでお出かけを楽しもう♪

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L630500