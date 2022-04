QuizKnock・伊沢拓司＆河村拓哉 うまくいかなかった日は「マイナスではなくゼロ」心の持ち方で変わること

QuizKnockの伊沢拓司さんと河村拓哉さんが、4月18日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。『スタディー? or ノットスタディー?』をテーマに、勉強以外の質問にも回答しました。番組にゲスト出演した際には、受験生へのアドバイスをおこなうことが多いQuizKnock。今回の『ノットスタディー』の質問には、恋愛や人間関係の質問など、2人にとってはあまり答えた経験のないものもありました。そのなかで、校長と教頭が感心した質問と回答を紹介します。【私はQuizKnockの読書会(YouTube動画)のおかげで、本を読むことが増えました。ですが、友達に「どんな話?」と聞かれても、なかなかうまく説明することができません。人にうまく伝える方法があれば教えてください】伊沢:僕が考える三カ条は……・ゆっくり話す・順序を決めておく(一番大事なものからしゃべる)・捨てる意識を持つ(一番大事なことさえ伝われば、2番目、3番目以降は話さなくてもいい)河村:「どんな話?」と聞かれて詰まっちゃうのって、一言で全部言ってしまおうとしていると思うんです。なので、のんびりちょっとずつ話す意識でいったらいけると思います。こもり校長:なるほど~そうかも。ぺえ教頭:我々も意識しないとね。伊沢:読書会は河村さんがいつもやっているので……。河村:ぜひ、見てください!【私は月曜日が憂うつで仕方ありません。しかも天気に振り回されてしまうタイプなので、雨の日は頭が痛いし、どんよりしている日はやる気が起きないし……。逆にめっちゃ晴れている日は、テンションが上がっていろんなことのやる気が出ます。どうすれば、気持ちのアップダウンの波を抑えられるでしょうか】伊沢:これはありますよね。外側の原因によってペースがつかめないこともあると思うんですけど、その日に頑張ろうとする必要はないと思うんですよね。晴れた日にテンションが上がるんだったら、「雨の日の分までやっておこう!」と思えたらそれでお得だと思います。こもり校長:なるほどなぁ。伊沢:雨の日は頑張りすぎないでいいと思います。「今日は運が悪かった」と思えるくらいの気持ちで取り掛かって、「その分、晴れの日に頑張ったしいっか!」というくらいの心持ちでいられたらいいんじゃないかなと思います。こもり校長:河村先生はどうでしょうか?河村:ひどかった日は“マイナス”ではなくて『ゼロ』で、それ以外の日が『プラス』だと思っていればいいかなと思います。ぺえ教頭:はぁー……!河村:この書き込みをくださったことで、(月曜日で天気も悪い)今日も何かできたわけですから。他の日はもっといろんなことができるなと思って、前向きにいったらいいかなと思います。ぺえ教頭:優しいね。こもり校長:俺は学生のころ「この勉強が、将来何の役に立つんだ」と心の底から思っていましたけど、お二方の言葉を聞いて……勉強することによって、感情を整理する方法や考え方も学べるんだなと思いました。ぺえ教頭:なるほどね。伊沢:夢中になれるものがあれば、それが教えてくれるんですよね。それがダンスでもいいし勉強でもいいし……いろんなことで自分と向き合うと、自分を知ることができますから。それが勉強だといいな、という話ですよね。こもり校長:そうですよね。ノットスタディーコースでもこんなに(アドバイスが)出るんですから!ぺえ教頭:素晴らしいよね。伊沢:ちょっと自信がついてきたよ……(笑)。★4/18(mon)-4/22(fri)は SPECIAL WEEK!! 授業内容をチェック!★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/