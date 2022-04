ONE OK ROCK、初アコースティックライブ映像作品より「Mighty Long Fall」公開

ONE OK ROCKが、DVD&Blu-ray『ONE OK ROCK 2021 Day to Night Acoustic Sessions』を2022年4月20日に発売した。

本作は2021年7月22日から4日間に渡り、山梨県・河口湖ステラシアターにて開催した自身初のアコースティックライブ「ONE OK ROCK 2021 ”Day to Night Acoustic Sessions”」の模様を収録したもの。本作のリリースに向け、自身のYouTubeチャンネルにティザー、ドキュメンタリー映像など投稿してきたが、発売日には限定公開されていた「Mighty Long Fall」全編を公開した。

なお、初回生産限定盤のみライブCDが封入される仕様。また、ブックレットにはメンバー、サポートメンバーの想いが綴られているだけでなく、制作している次のアルバムについてTaka自らのビジョンと野望を語っている。

<リリース情報>

ONE OK ROCK

DVD & Blu-ray 『ONE OK ROCK 2021 Day to Night Acoustic Sessions』

発売日:2022年4月20日(水)

※初回生産限定盤のみLIVE CD封入

※全仕様共通、ライブ写真及びメンバー、サポートメンバーインタビューなどが盛り込まれた72ページの豪華ブックレット封入

【初回生産限定盤 Blu-ray + LIVE CD】

品番:QYZL-90005/6

価格:8800円(税込)

【初回生産限定盤 DVD + LIVE CD】

品番:QYZL-90007/8

価格:7700円(税込)

【通常盤 Blu-ray】

品番:QYXL-90002

価格:7150円(税込)

【通常盤 DVD】

品番:QYBL-90004

価格:6050円(税込)

予約受付中

https://OOR.lnk.to/2021DtNASPu

=DVD/BD収録内容・全形態共通=

1. We are

2. Bombs away

3. カラス

4. The Beginning

5. Deeper Deeper

6. Heartache

7. Broken Heart of Gold

8. Mighty Long Fall

9. First Love

10. Taking Off

11. Renegades

12. Stand Out Fit In

13. Wasted Nights

LIVE CD収録内容・初回生産限定盤のみ

1. We are

2. Bombs away

3. カラス

4. The Beginning

5. Deeper Deeper

6. Heartache

7. Broken Heart of Gold

8. Mighty Long Fall

9. First Love

10. Taking Off

11. Renegades

12. Stand Out Fit In

13. Wasted Nights

※「First Love」はカバー楽曲となります。

※LIVE CDは初回生産限定盤のみ封入。配信等は行いません。

ONE OK ROCK 公式HP:https://www.oneokrock.com/jp/