窪田正孝、本田翼、医療監修の五月女康作氏が19日、『劇場版ラジエーションハウス』放射線技師の卵限定試写会に登場。診療放射線技師を目指す約100 名の学生を招待の質問に答え、エールを送った。
（オススメ動画）
🎬窪田正孝、“ホンモノ”の「放射線技師の卵」たちに萎縮！？本田翼と「僕らニセモノなんですけど」『劇場版ラジエーションハウス』放射線技師の卵限定試写会
https://youtu.be/MYekKk3dfoQ
🎬本田翼、天才的すぎる窪田正孝の“台本の覚え方”に驚愕！戸惑い隠せずわちゃわちゃ『劇場版ラジエーションハウス』放射線技師の卵限定試写会
https://youtu.be/Xa61PwJ2A2s
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