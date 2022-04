スターダスト☆レビュー、富士山バックの40周年記念ライブ作品ジャケット公開

スターダスト☆レビューが、2022年5月25日にBlu-ray,DVD & ライブCD『Mt.FUJI 楽園音楽祭2021 40th Anniv.スターダスト☆レビューSingles/62 in ステラシアター』をリリースする。

本ライブは河口湖で行われたことから、富士山をバックにしたジャケットになっている。また、全曲シングル曲からのセレクトで、CDは映像作品の中から抜粋された13曲が収録された。

関連記事:スターダスト☆レビュー日比谷野音公演、ホーン隊交えレア曲披露も

5月の仙台公演で全102公演のアルバムツアーを完走し、6月に東京と大阪で「スタ☆レビ40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ」を開催するスタ☆レビ。35周年記念時にはさいたまスーパーアリーナで12組のゲストを招いて6時間ライブを行ったが、今回は東京と大阪の2公演で合計108曲を演奏する。

・スターダスト☆レビュー コメント:

2021年の夏、コロナ禍で行われた「楽園音楽祭2021」。いつものようにお客さんと一緒に歌うことの出来ない状況下で、どうやって楽しんでもらおうか熟考し企画したのが「シングル曲のみのライブ」。意外にも過去2500公演以上のライブの中で初めての企画でした。40周年記念ということもあり、スタレビの歴史をシングル曲で振り返りながら楽しんでもらおうと思った次第です。

収録したのは「河口湖ステラシアター」。前日の小雨から嘘のように晴れ渡り、当日は富士山も顔をのぞかせてくれました。収録時点でのシングル曲数は62曲。その中からメンバーリクエスト曲やファンの方のリクエスト曲、そしてスタレビを救った曲や期待を裏切った曲、さらには相手の力をフルに利用させてもらったコラボ曲などに分け、制作エピソードを交えながら全23曲(CDは13曲)、当時のアレンジのままで演奏しました。スタレビにはこれと言ったヒット曲はありませんが、不思議なことに妙に知られた曲やヒット曲のように語られる曲がいくつか存在します。そんな曲も交え、驚くようなドローンの空撮とこの素晴らしいロケーションを、スタレビの40年のシングル曲と共にごゆっくりお楽しみください。

<リリース情報>

スターダスト☆レビュー

Blu-ray,DVD & ライブCD『Mt.FUJI 楽園音楽祭2021 40th Anniv.スターダスト☆レビューSingles/62 in ステラシアター』

発売日:2022年5月25日(水)

BD

品番:COXA-1294

価格:7700円(税込)

DVD

品番:COBA-7286~7

価格:6800円(税込)

CD

品番:COCP-41753

価格:1100円(税込)

=収録曲=

Blu-ray

1. Joanna

2. もうチョットだけ何か足りない

3. 君のキャトル・ヴァン・ディス

4. もう一度ハーバーライト

5. Find My Way

6. 本日のスープ

7. Feel me,See me,Hold me

8. デェラ・シエラ・ム

9. ふたり

10. Crying

11. メビウスの瞳

12. ワイン恋物語

13. 偶然の再会

14. 夢伝説

15. 今夜だけきっと

16. トワイライト・アヴェニュー

17. こしゃくなレディ

18. ブラックペッパーのたっぷりきいた私の作ったオニオンスライス

19. Northern Lights -輝く君に-

アンコール

20. 木蘭の涙

21. Get Up My Soul

22. 愛の歌

23. 上を向いて歩こう

CD

1. Joanna

2. もうチョットだけ何か足りない

3. もう一度ハーバーライト

4. Find My Way

5. ふたり

6. Crying

7. メビウスの瞳

8. ワイン恋物語

9. 偶然の再会

10. こしゃくなレディ

11. ブラックペッパーのたっぷりきいた私の作ったオニオンスライス

12. Northern Lights -輝く君に-

13. Get Up My Soul

<ライブ情報>

「スタ☆レビ40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ」

https://s-d-r.jp/special/40th108/

2022年6月4日(土)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

時間:OPEN 11:30 / START 13:00

(19時終演予定、休憩あり)

同時開催:さいたまおっさん展(スタ☆レビ展:内容は関西と同じ)

2022年6月11日(土)大阪城ホール

時間:OPEN 11:30 / START 13:00

(19時終演予定、休憩あり)

同時開催:関西おっさん展(スタ☆レビ展:内容はさいたまと同じ)

料金:「全席指定 / 未就学児入場不可」

2022年6月4日(土)さいたまスーパーアリーナ入場チケット

大阪配信視聴チケット付き 一般:13000円( 税込)

配信視聴チケットなし 一般:12000円( 税込)

2022年6月11日(土)大阪城ホール入場チケット

さいたま配信視聴チケット付き 一般:13000円( 税込)

配信視聴チケットなし 一般:12000円(税込)

さいたまスーパーアリーナ・大阪城ホール入場通し券(さいたま・大阪配信視聴チケット付き)

一般:24000円(税込)

一般チケット発売日:2022年3月26日(土)10:00〜

◆配信視聴チケットのみ

さいたま 配信チケット:3000円(税込)

視聴期間:2022年6月4日(土)13:00〜6月12日(日)23:59

発売:2022年3月26日(土)10:00〜6月12日(日)16:00まで購入可能

大阪 配信チケット:3000円(税込)

視聴期間:2022年6月11日(土)13:00 〜 6月19日(日)23:59

発売:2022年3月26日(土)10:00〜6月19日(日)16:00まで購入可能

配信のみチケットは下記ご都合の良いストリーミングサイトにてお申し込みください。

(配信の内容は一緒です)

PIA LIVE STREAM 販売URL

https://w.pia.jp/t/sdr40th-pls/

Streaming+ 販売URL

https://eplus.jp/sdr-st/

海外配信(海外にお住いの方でも視聴すること出来ます。)

販売URL

https://w.pia.jp/a/stardustrevue22-engpls/

※一部、視聴が出来ない地域がございます。ご購入前に、下記ページの動画が視聴可能かご確認ください。

https://t.pia.jp/pia/events/uliza-viewingconfirmation-inbound/

「スターダスト☆レビュー 40周年 ライブツアー「年中模索」 ~しばらくは、コール & ノーレスポンスで~」(全102公演)

2022年4月15日(金)東京・中野サンプラザホール

2022年4月16日(金)東京・中野サンプラザホール

2022年4月23日(土)大阪・オリックス劇場

2022年4月24日(日)大阪・オリックス劇場

2022年5月1日(日)埼玉・狭山市市民会館 大ホール

2022年5月5日(木・祝)神奈川・カルッツかわさき

2022年5月7日(土)愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

2022年5月8日(日)静岡・三島市民文化会館 大ホール

2022年5月21日(土)宮城・仙台サンプラザホール

スターダスト☆レビュー 公式HP:https://s-d-r.jp/