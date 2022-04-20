millennium parade、『攻殻機動隊SAC_2045』OP・ED曲アートワーク公開

millennium paradeが、2022年6月1日に発売するシングル『Secret Ceremony / No Time to Cast Anchor』のアートワークを公開した。

本作は2022年5月23日よりNetflixにて配信スタートする『攻殻機動隊』シリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』のシーズン2のOP・EDテーマとなっている。

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また、『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2の配信に先駆けて5月20日に「Secret Ceremony」、5月27日に「No Time to Cast Anchor」デジタルシングル配信スタートも決定した。

公開となったアートワークは”平衡感覚と空間識失調”がテーマ。空間の壁一面に描かれた永遠に続く階段の中で少年が浮遊するシンプルでありながらもエッジの効いたデザインとなっている。アートディレクションはmillennium paradeのメンバーであり、PERIMETRONの森洸大が手掛けた。

数量限定の完全生産限定盤は『攻殻機動隊』の光学迷彩をモチーフにした”STEALTH MOTOKO EDITION”と名付けられたスペシャルケース仕様。完全生産限定盤と限定盤に付属のBlu-rayにはオーストラリア発・世界初の没入型デジタル音楽フェス「Splendour XR」のmillennium paradeライブステージを収録している。

＜ライブ情報＞

millennium parade

シングル『Secret Ceremony / No Time to Cast Anchor』

発売日 ：2022年6月1日（水）

=収録曲=

1. Secret Ceremony（Music: Daiki Tsuneta Lyrics: ermhoi）

2. No Time to Cast Anchor（Music: Daiki Tsuneta Lyrics: ermhoi）

3. Secret Ceremony ‒Instrumental-

4. No Time to Cast Anchor ‒Instrumental-

Tr.1 『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2オープニングテーマ

Tr.2 『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2エンディングテーマ

・ミュージシャンクレジット：

「Secret Ceremony」

Music & All Other Instruments：Daiki Tsuneta

Lyrics：ermhoi

Vocal：timetheft, ermhoi

Organ：Jun Miyakawa

Violin：Shuntaro Tsuneta

Cello：Sonoko Muraoka

Keyboards：Ayatake Ezaki

Bass：Kazuki Arai

Drums：Yu Seki

「No Time to Cast Anchor」

Music & All Other Instruments：Daiki Tsuneta

Lyrics：ermhoi

Vocal：ermhoi

Keyboards：Ayatake Ezaki

Bass：Kazuki Arai

Drums：Yu Seki

■通常盤

仕様：1CD

品番：VTCL-35347

価格：1320円（税込）

■限定盤

仕様：1CD＋1BD+デジトレイ仕様

品番：VTZL-208

価格：4400円（税込）

■完全生産限定盤

仕様：1CD＋1BD+デジトレイ仕様＋豪華ケース

品番：VTZL-209

価格：7700円（税込）

millennium parade 公式HP：https://www.perimetron.jp/