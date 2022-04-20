水樹奈々、新アルバム映像特典に撮り下ろし「ナナフェス」特別編

水樹奈々が、2022年7月6日に14枚目となるオリジナルアルバム『DELIGHTED REVIVER』をリリースする。
前作『CANNONBALL RUNNING』から約2年半ぶりのリリース。シングル曲「FIRE SCREAM」、「Get up! Shout！」と、配信限定だった「Link or Chains」、「Red Breeze」、「ダブルシャッフル」が収録される。さらに、すでに発表されている『鋼の錬金術師 MOBILE』主題歌の「スパイラル」、NHK松山『ひめDON！』テーマソングの「全力DREAMER」を含む新曲10曲を収録した、全15曲入りとなっている。
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初回限定盤は特製BOXとスペシャルフォトブックが特典として付属し、ケースが特殊カラーケース仕様。さらに同梱されるBlu-rayにはアルバムのメイキング映像と「NANA REVIVER FESTA 2022 特別編」が収録される。「NANA FESTA」通称「ナナフェス」は、2007年と2014年に開催されたイベント。本作では特別編と題し、新規撮り下ろし映像で収録されている。
＜リリース情報＞
水樹奈々
新アルバム『DELITED REVIVER』
発売日：2022年7月6日（水）
発売元：キングレコード
【初回限定盤 CD＋Blu-ray】
品番：KICS-94071
価格：4400円（税込）
初回限定盤特典：特製BOX＋スペシャルフォトブック＋特殊カラーケース仕様 （予定）
【通常盤 CD】
品番：KICS-4071
価格：3080円（税込）
=CD収録曲=
「Get up! Shout!」
TVアニメ【SHAMAN KING】第2弾オープニングテーマ
作詞：水樹奈々 作曲：山本玲史 編曲：加藤裕介
「FIRE SCREAM」
スマートフォンゲーム『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED』新主題歌
作詞：水樹奈々 作曲：上松範康（Elements Garden） 編曲：菊田大介（Elements Garden）
「Link or Chains」
TVアニメ『Levius レビウス』オープニングテーマ
作詞：しほり 作曲：南田健吾 編曲：南田健吾
「スパイラル」
『鋼の錬金術師 MOBILE』主題歌
作詞：ヨシダタクミ 作曲：山下 洋介 編曲：山下 洋介
「ダブルシャッフル」
TVアニメ『トモダチゲーム』オープニングテーマ
作詞：しほり 作曲：サカノウエヨースケ 編曲：渡辺徹×日比野裕史
「Red Breeze」
新世代リッチアニメRPG『COUNTER: SIDE』（カウンターサイド）主題歌
作詞：藤林聖子 作曲：上松範康（Elements Garden） 編曲：藤永龍太郎（Elements Garden）
「全力DREAMER」
NHK松山『ひめDON！』テーマソング
作詞：水樹奈々 作曲：南田健吾 編曲：南田健吾
他全15曲予定
※曲順不同
【初回限定盤Blu-ray収録内容】
「NANA REVIVER FESTA 2022 特別編」
（新規撮り下ろし映像の特別編として収録）
「DELIGHTED REVIVER」MAKING MOVIE
※収録内容は変更となる可能性がございます。
＜ライブ情報＞
「NANA MIZUKI LIVE HOME 2022」
2022年7月16日（土）兵庫・ワールド記念ホール
2022年7月17日（日）兵庫・ワールド記念ホール
2022年7月30日（土）茨城・日立市池の川さくらアリーナ
2022年7月31日（日）茨城・日立市池の川さくらアリーナ
2022年8月6日（土）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
2022年8月7日（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
2022年8月13日（土）宮城・仙台サンプラザホール
2022年8月14日（日）宮城・仙台サンプラザホール
2022年8月20日（土）愛知・日本ガイシホール
2022年8月21日（日）愛知・日本ガイシホール
水樹奈々ホームページ：https://www.mizukinana.jp