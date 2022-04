7月23、24日に大阪・舞洲スポーツアイランドで行われる音楽フェス「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL2022」の出演アーティスト第3弾が発表された。

第3弾でラインナップに加わったのはsumika、FUNKY MONKEY BΛBY'S、Vaundy、Penthouse、Mr.ふぉるて、yama、ヤバイTシャツ屋さんの全7組。また出演アーティストの日割りもアナウンスされた。

イープラスではチケットの先行予約を本日4月19日より先着で受け付けている。

OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL2022

2022年7月23日(土)大阪府 舞洲スポーツアイランド特設会場

OPEN 9:30 / START 11:00

<出演者>

Crossfaith / coldrain / さユり / Fear, and Loathing in Las Vegas / HEY-SMITH / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / yama / ROTTENGRAFFTY / and more



2022年7月24日(日)大阪府 舞洲スポーツアイランド特設会場

OPEN 9:30 / START 11:00

<出演者>

Omoinotake / Creepy Nuts / sumika / FUNKY MONKEY BΛBY'S / Vaundy / BLUE ENCOUNT / Penthouse / MY FIRST STORY / Mr.ふぉるて / 優里 / 緑黄色社会 / and more