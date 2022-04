THE BAWDIES、新作EPを紐解くライナーノーツ公開

THE BAWDIESが、新作EP『FREAKS IN THE GARAGE–EP』のライナーノーツを特設サイトにて公開した。

公開されたライナーノーツは、ヴィンテージ・メイルオーダー・レコード・ストアFRATHOP Recordsのオーナー・関口弘によるもの。収録楽曲の解説はもちろん、今作のテーマやTHE BAWDIESが敬愛するガレージ・パンクについて綴られている。

EPリリースを記念したインスタライブは、今作のテーマや制作エピソードなど、『FREAKS IN THE GARAGE–EP』をメンバー自身がさらに紐解いていく配信となる。

<リリース情報>

THE BAWDIES

EP『FREAKS IN THE GARAGE–EP』

発売日:2022年5月25日(水)発売

【完全生産限定盤(CD+DVD)】

品番:VIZL-2059

価格:3520円(税込)

=収録曲=

1. ROCKIN FROM THE GRAVE

2. STAND!

3. PINCH ME

4. BIP BOP BOOM

【DVD収録内容】

「FRANKEN MOVIE Ⅲ -THE BIRTH OF ”FREAKS IN THE GARAGE”-」

特設サイト

https://thebawdies.com/contents/feature/freaksinthegarage

ライナーノーツは

<ライブ情報>

THE BAWDIES「FREAKS IN THE GARAGE TOUR」

2022年6月3日(金)仙台・Rensa

時間:OPEN 18:15 / START 19:00

2022年6月5日(日)札幌・PENNY LANE 24

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

2022年6月11日(土)心斎橋・BIGCAT

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

2022年6月12日(日)心斎橋・BIGCAT

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

2022年6月18日(土)岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

時間:OPEN 17:15 / START 18:00

2022年6月19日(日)福岡・DRUM LOGOS

時間:OPEN 17:15 / START 18:00

2022年6月25日(土)恵比寿・LIQUIDROOM

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月26日(日)恵比寿・LIQUIDROOM

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年7月2日(土)名古屋・BOTTOM LINE

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

2022年7月3日(日)名古屋・BOTTOM LINE

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

プレオーダー受付

受付日程:4月16日(土)正午〜4月24日(日)23:料金:5800円

詳細はこちら

【ご来場者様への注意事項】

必ず下記の新型コロナウイルス感染症に対する取り組みにご同意の上、チケットお申込みをお願いいたします。詳細はHPをご覧ください。

THE BAWDIES 公式HP:http://www.thebawdies.com/