一足先にガンダムパーク福岡をのぞいてみよう！オフィシャル写真到着

2022年4月25日(月)「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」が開業、その中にガンダムの複合エンターテインメント施設「ガンダムパーク福岡」がオープンする。その内部を撮影したオフィシャル写真が到着した。

「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」の4階には、ガンダムの複合エンターテインメント施設「ガンダムパーク福岡」がオープンする。3つのエリアからなる複合エンターテインメント施設だ。

ガンダムのさまざまな情報の発信や、グッズを取り扱うエリア「GUNDAM SIDE-F(ガンダム サイドエフ)」を中心に、ガンダムとコラボレーションした体感型アクティビティが楽しめるスポーツエンターテインメントエリア「VS PARK WITH G(ブイエス パーク ウィズ ジー)」、アーケード・クレーンゲームなどが楽しめるアミューズメントエリア「namco(ナムコ)」により構成されている。

今回、この3施設の内部を撮影したオフィシャル写真が到着した。

「GUNDAM SIDE-F」では、事前情報通り、1/12スケールのνガンダムとサザビーが飾られている。

「VS PARK WITH G」では「ニゲキル WITH G」「ヨケキル WITH G」などのアトラクションが満載。

「namco」では限定デコレーションの『太鼓の達人』や、フィンファンネル型のライトも確認できる。

なお「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」には、実物大νガンダム立像「RX-93ff νガンダム」も展示される。

お近くにお住まいの方は、西日本随一の新たなガンダムの聖地に、足を運ばれてみてはいかがだろうか。

(C)創通・サンライズ