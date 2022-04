有楽町マルイ『ゴールデンカムイ』×サンリオのアイテム詳細判明！

2022年4月22日(金)~5月8日(日)に有楽町マルイで開催される「TVアニメ『ゴールデンカムイ』×サンリオキャラクターズ POP UP SHOP」。ここに登場する限定グッズの詳細が明らかになった。

TVアニメ『ゴールデンカムイ』は、『週刊ヤングジャンプ』(集英社)にて連載中の、野田サトルによる同名大ヒット漫画を原作とした作品。2018年にTVアニメ化され、第三期まで放送されている人気アニメだ。第四期は2022年10月から放送予定。

埋蔵金をめぐるアクション&サスペンスを軸に、狩猟、グルメ、歴史など五感を刺激する多彩な魅力が炸裂する極上のエンターテインメントが観る者の心を鷲掴みにする!

『ゴールデンカムイ』とサンリオキャラクターズのコラボは双方10キャラずつ、全20キャラがコラボした絵柄10種類が用意されている。

今回明らかになったのは、中外鉱業がリリースする以下の9アイテム。

・ゴールデンカムイ × サンリオキャラクターズ トレーディング缶バッジ(ランダムホロ入り)(全10種)

・ゴールデンカムイ × サンリオキャラクターズ アクリルブロック(全10種)

・ゴールデンカムイ × サンリオキャラクターズ マスキングテープセット(2種入り)

・ゴールデンカムイ × サンリオキャラクターズ トレーディングアクリルスタンド(全10種)

・ゴールデンカムイ × サンリオキャラクターズ ステッカー(全10種)

・ゴールデンカムイ × サンリオキャラクターズ Tシャツ

・ゴールデンカムイ × サンリオキャラクターズ トレーディングブロマイド(2種入り)(全10種)

・ゴールデンカムイ × サンリオキャラクターズ クリアマルチケース

・ゴールデンカムイ × サンリオキャラクターズ ミニクリアファイルセット(全5種)

「トレーディング」と名前に付いているのは、種類が選べない仕様だ。

また、MOGURA ENTERTAINMENTによる「『ゴールデンカムイ』ライフスタイルグッズ」も登場する。

・ゴールデンカムイ ランダムA3ポスター(全6種/ランダム販売)

・ゴールデンカムイ メッセージカードセット10枚組

・ゴールデンカムイ 名言ポチ袋3枚組(全3種)

・ゴールデンカムイ 名言ハンドタオル(全3種)

・ゴールデンカムイ ダイカットポストカード(全3種)

・ゴールデンカムイ 白石クリアクリップ

・ゴールデンカムイ キャラパターンA4クリアファイル(全3種)

・ゴールデンカムイ 三菱鉛筆コラボ uni-ball one(全6種)

・ゴールデンカムイ ダイカットスティッキーメモ

・ゴールデンカムイ キャラパターンマスキングテープ3種セット

・ゴールデンカムイ フレークシールセット(全3種)

こちらの詳細についてはMOGURA ENTERTAINMENTツイッターアカウントで告知されるとのことだ。

会場では上記以外にも多数の商品が登場するという。

なお、4月22日(金)、23日(土)の入場は事前抽選制で、抽選はすでに終了している。

また今回のアイテムはマルイノアニメ ONLINE SHOPにも登場予定。有楽町まで出向けない、という方はこちらも検討されてみてはいかがだろうか。

(C)野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S622221