虹コン武道館公演で「鳥肌立っちゃった」SOL!こもり校長＆ぺえ教頭がグループ卒業の的場華鈴を見守る

ラジオの中の学校・TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。4月18日(月)の放送では、番組冒頭でパーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、4月16日と17日に開催された虹のコンキスタドールのワンマンライブ『Over the RAINBOW~なんたってアイドルなんですっ!!~ in 日本武道館』を観覧した感想を伝えました。

虹のコンキスタドールの的場華鈴さんと大和明桜さんは、同番組で毎週木曜日に放送されているコーナー「農業部」を担当し、農業の魅力を伝えています。部長を任されていた的場さんは、今回の公演をもって虹コンを卒業。30日には芸能界からの引退も発表されており、番組への出演は4月14日で終了していました。

こもり校長:週末、何かありました?

ぺえ教頭:それはもう……虹のコンキスタドールの武道館公演にね?

こもり校長:我々、行ってきましたよ。SCHOOL OF LOCK! チーム……職員(スタッフ)含めて、的場部長を見届けてまいりました。

ぺえ教頭:SCHOOL OF LOCK! チーム、横並びになってみんなでね(笑)。

こもり校長:どうでした?

ぺえ教頭:あの子たちが初めてステージ上で歌って踊って輝いている姿を見て、ますます好きになった。

こもり校長:わかる!

ぺえ教頭:明桜はさ……いつも農業部に来るときは、「大丈夫か!?」って心配しながら話を聞いているじゃん? でもたくましく歌って踊ってさ……。

こもり校長:武道館では違ってたね。

ぺえ教頭:鳥肌立っちゃった。

こもり校長:わかる!

ぺえ教頭:本当にびっくりしちゃった。素敵だったわ。どうだった?

こもり校長:すごいいろんなことを考えた。自分も(GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーとして)ステージに立つ人間として、『最後』という言葉を使うときってどういう気持ちなんだろうな? というのを、的場部長を見ながら……「この最後の1曲を歌うときって、どういうことを思っているんだろうな?」とか、「今、しゃべっているときは何を思っているんだろうな?」って。

ぺえ教頭:そうだね。

こもり校長:そういうことをいろいろ考えて……人生は今日で終わりじゃないじゃん。昨日が終わっても今日があるわけで。そこで「今は何を考えているんだろう?」とかいっぱい考えたね。

ぺえ教頭:うんうん。的場ちゃんは、いろんな感情があふれている表情をしていたね。嬉しい気持ちも、ちょっと切ない気持ちもあって。あの武道館で、いろんな表情が見えたね。

こもり校長:そうだね。いつか、的場ちゃんとお酒を飲みながら、あの日のことを話せたらなと思っております。

ぺえ教頭:そうね。今度は仲のいい友達としてね。

4月21日(木)の放送からは、「農業部」のメンバーに虹のコンキスタドールの鶴見萌さんが加わります。

