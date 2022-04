QuizKnock・伊沢拓司＆河村拓哉「中学生に恋愛は必要？」勉強以外の質問に全力回答！

QuizKnockの伊沢拓司さんと河村拓哉さんが、4月18日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。『スタディー? or ノットスタディー?』と題して、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が読み上げる、10代リスナーから届いた勉強やそれ以外の質問に答えました。QuizKnockは、3月まで同番組のコーナー「天才LOCKS!」を担当。受験生のリスナーに勉強のアドバイスを届けていました。生放送パートへは、河村拓哉さんは初登場で伊沢拓司さんは1月13日以来、3ヵ月ぶりの登場です。こもり校長:今回は、QuizKnock先生に質問できる2つの履修コースを用意しました。勉強のことを教えてほしい“スタディーコース”と、それ以外について教えてほしい“ノットスタディーコース”。生徒(リスナー)は、このどちらかを選んで参加してほしいと思います。ぺえ教頭:知りたいよね。いままで聞けなかった(勉強以外の)こともね。伊沢:できる範囲で頑張りますけど……(笑)。こもり校長:余裕じゃないですか?伊沢:余裕はないですよ。河村:伊沢が頑張ってくれると思います(笑)。伊沢:俺に任せるの!? 2人でやるんだよ!【恋愛は中学生に必要なんですか?】(13歳)伊沢:いきなりハードな質問きたな……(笑)。マストじゃないけど、やったらいろんな学びや経験は先に積めるし、それが人生や人間関係の勉強になりますよね……うらやなしいなぁ。河村:“中学生にとって”は、あまりわからないんですけど……人によっていつ必要になるかわからないので、必要かどうかを考えているうちは、無理して手を出さなくてもいいのかな、と思いますけどね。校長・教頭:おー!伊沢:これ、いけるぞ!【部活から帰ってくるとすぐに寝てしまいます。起きると朝になっていることがよくあり、勉強の時間がほぼ取れていない状態です。どのようにすればいいでしょうか?】(17歳)伊沢:でも、ぐっすり寝ることって大事ですよね。眠い状態でやっていても、つらいと思うので……朝までぐっすり寝て、授業中に頑張るとか。僕の周りにもそういう人いました。河村:寝ないのって難しいので……起きられないか1回試してみて、それでも無理だったら、生活習慣を変えてみるとかしたらいいんじゃないかな、と思います。こもり校長:やっぱり、スタディーコースのほうがグっときますね(笑)。伊沢:こっちのほうが得意だ! 舌がのってる(笑)。【高校に入学して1週間が経ったのですが、いまだに友達ができていないです。部活の仮入部がまだ始まっていないこともあり、教室移動も1人でしています。他の子は楽しそうに話しているのに、私は人見知りでできません。どうすればいいでしょうか?】(15歳)こもり校長:友達の作り方、ということですが?伊沢:人見知りなんだったら、無理やり作ってもうまくいかなかったりするだろうし……。むしろ自然の流れに任しちゃってもいいのかな、と思いますけどね。ぺえ教頭:なるほどね。伊沢:俺も友達少ないですけど……大丈夫よ。その人といい関係を作れるから!こもり校長:お~。河村先生は?河村:「次の移動教室はどこ?」みたいな事務的な連絡ができる“知人”を作って、そこからうまくいけば友達にランクアップできるかなと思います。「友達ができない」と思っていると、知人すらできない可能性があるので……。こもり校長:たしかに!伊沢:いきなり友達ってムズイもんね。距離感は少しずつ……ですね。【大学の受験勉強は、いつから始めたらいいですか? 勉強はできるだけしたくない派の人間なんですけど……】(15歳)伊沢:考えるのが早いですね。でも基本的には普段の授業が大学受験につながるので、まずはそこをやりつつ、いましかない高校生活を楽しんだらいいんじゃないかな? と思いますけどね。河村:僕も同じですけど……大学受験を考えるんだったら、「受験ではどのくらいのことをやるのかな?」と、参考書をパラ見するとかはしたらいいと思いますね。伊沢:下調べくらいは、今からできるからね。ぺえ教頭:さすがに的確ね。こもり校長:でもノットスタディーコースも、グっとくるところがありました。伊沢:ありがとうございます。でもスタディーコースとノットスタディーコースの高低差がすごすぎて……! ジェットコースターに乗っている気分です(笑)。全員:(笑)。こもり校長:こんな感じで、今日はQuizKnock先生とお届けしていきます!QuizKnockが主催し、河村拓哉さんが大会長をつとめるクイズ大会『High School Quiz Battle WHAT 2022』が開催されます。参加資格は、2004年4月2日以降に生まれた高校生以下の10代です。エントリーは4月29日まで。詳細はイベントのHP(https://what.quizknock.com/)まで。★4/18(mon)-4/22(fri) はSPECIAL WEEK!! 授業内容をチェック!★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/