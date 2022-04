SixTONESの7thシングル「わたし」が6月8日にリリースされる。

表題曲は昨日4月18日にカンテレ・フジテレビ系でスタートした松村北斗出演の連続ドラマ「恋なんて、本気でやってどうするの?」の挿入歌。昨日の放送で突然オンエアされ話題を呼んだ。シングルはDVDが付属する初回限定盤AまたはB、CDのみの通常盤の3種類が用意され、初回限定盤Aと通常盤のCDには異なるカップリング曲が、初回限定盤BのCDには開催中の全国ツアー「Feel da CITY」で披露された「WHIP THAT」「Everlasting」「Good Times」のライブ音源が収録される。

初回限定盤Aに付属するDVDには「わたし」のミュージックビデオとそのメイキング映像、MVのソロムービーが、初回限定盤BのDVDには最新アルバム「CITY」の制作に密着した「Documentary of "CITY"」がそれぞれ収められる。

SixTONES「わたし」収録内容

初回限定盤A

CD

01. わたし

02. タイトル未定1

DVD

・わたし -Music Video-

・わたし -Music Video Making-

・わたし -Music Video Solo Movie-

初回限定盤B

CD

01. わたし

02. WHIP THAT -Live from "Feel da CITY"-

03. Everlasting -Live from "Feel da CITY"-

04. Good Times -Live from "Feel da CITY"-

DVD

・Documentary of "CITY"

通常盤

CD

01. わたし

02. タイトル未定2

03. タイトル未定3

04. タイトル未定4

05. わたし -instrumental-