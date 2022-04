SHOW-YAのライブDVD+CD「BATTLE ORCHESTRA 2022」が6月22日に発売される。

今作のライブDVDには1月に東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で行われたオーケストラとの共演ライブ「BATTLE ORCHESTRA 2022」の模様を収録。この公演は2部構成で行われ、1部で通常のバンド編成、2部でオーケストラとのコラボ編成のライブが展開された。DVDにはライブ映像に加え、SHOW-YAがオーケストラのレコーディング現場に立ち会う様子や、SHOW-YAメンバー、当日オーケストラを指揮した音楽プロデューサー・笹路正徳へのインタビューも収録。平均年齢が60歳を超えてなお挑戦し続けるという、バンドの新しい“バトルの魂”が感じ取れる内容となっている。

CDはデビュー36年目にして初のフルオーケストラアレンジ楽曲となる「組曲」「限界LOVERS」の“Battle Orchestra”バージョンの2曲入り。「組曲」はこれまでのバンドの軌跡をたどる20分超の壮大な楽曲で、「限界LOVERS」はSHOW-YAの代表曲だ。「限界LOVERS ~Battle Orchestra~」は4月29日に先行配信される。

なおSHOW-YA WEB SHOPでは今作の限定セットの予約申し込みを4月23日から受け付ける。限定セットには「SHOW-YA ナンデモカムカム!トートバッグ」「SHOW-YA 真空極寒最高!タンブラー」「SHOW-YA 貼るか貼られるか!ステッカー」「SHOW-YA ほしくなるオリジナルポスター」というユニークなネーミングのグッズが同梱される。

SHOW-YA「BATTLE ORCHESTRA 2022」収録曲

DVD

SHOW-YA「組曲」~Battle Orchestra~ ライブ映像(2022/1/30@LINE CUBE SHIBUYA)

Program A “SHOW-YA”

01. 私は嵐

02. LOOK AT ME!

03. MONSTER

04. EYE to EYE

05. TOKYO, I Scream

06. ALL TOGETHER NOW

07. BATTLE EXPRESS

08. FAIRY



Program B “Battle Orchestra”

01. 組曲

02. 限界LOVERS



特典映像

・レコーディングドキュメンタリー

CD

01. 組曲 ~Battle Orchestra~

02. 限界LOVERS ~Battle Orchestra~