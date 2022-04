BE:FIRSTの新曲「Betrayal Game」のミュージックビデオが4月25日20:00にYouTubeでプレミア公開される。

「Betrayal Game」は読売テレビ・日本テレビ系のドラマ「探偵が早すぎる~春のトリック返し祭り~」の主題歌で、4月25日に配信リリースされる。BE:FIRSTはプレミア公開直前の19:30よりインスタライブ、19:45よりYouTubeライブを実施。このYouTubeライブとMVプレミア公開の模様は、東京都新宿区の屋外広告メディア・ユニカビジョンにて中継される。

またBE:FIRSTはYouTubeが企画する「Artist On The Rise」に選出された。「Artist On The Rise」はYouTubeをきっかけに活躍する話題のアーティストを紹介していくキャンペーン。日本のアーティストが「Artist On The Rise」に選出されるのは藤井風、Reol、Adoに続き4組目となる。

YouTubeライブ&新宿ユニカビジョン配信

配信日時:2022年4月25日(月)19:45~

配信URL:https://youtu.be/m1epUlYa7oM