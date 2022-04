野田サトル原作によるTVアニメ「ゴールデンカムイ」とサンリオキャラクターズのポップアップショップが、4月22日から5月8日まで東京・有楽町マルイにて開催される。

「TVアニメ『ゴールデンカムイ』×サンリオキャラクターズ POP UP SHOP」では、杉元&シナモロール、アシリパ&マイメロディ、白石&おさるのもんきち、鶴見&バッドばつ丸、土方&クロミ、尾形&ハローキティ、谷垣&ポムポムプリン、キロランケ&KIRIMIちゃん.、月島&ハンギョドン、鯉登&タキシードサムのグッズを販売。トレーディング缶バッジ、アクリルブロック、マスキングテープセット、ステッカー、Tシャツなど多数のアイテムが揃えられた。また期間中、イベントショップでコラボ商品を含め税込1000円以上購入すると、1会計につき1回オリジナルグッズが当たる抽選会に参加できる。

「TVアニメ『ゴールデンカムイ』×サンリオキャラクターズ POP UP SHOP」

期間:2022年4月22日(金)~5月8日(日)

時間:11:00~19:00

場所:東京都 有楽町マルイ 8F イベントスペース「SPACE4」

(c)野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会 (c)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S622221