おおのこうすけ原作による実写映画「極主夫道 ザ・シネマ」のメインビジュアルが到着。新たな場面写真7枚も公開された。
2020年放送のTVドラマを経て、6月3日に公開される「極主夫道 ザ・シネマ」。場面写真には玉木宏演じる龍がスーパーでの争奪戦を制して手に入れたネギを持ち、得意げな表情を浮かべるシーンや、川口春奈演じる龍の妻・美久と松本まりか演じる元レディースの虎春が恋のライバル同士として龍を挟み睨み合うシーン、吉田鋼太郎演じる“イタリア風味のマフィア”近藤が舎弟を率いて叫ぶシーンなどが収められた。
「極主夫道 ザ・シネマ」
2022年6月3日（金）公開
原作：おおのこうすけ「極主夫道」（新潮社バンチコミックス刊）
脚本：宇田学
音楽：瀬川英史
監督：瑠東東一郎
出演：玉木宏、川口春奈、志尊淳、古川雄大、玉城ティナ、MEGUMI、安井順平、田中道子、白鳥玉季、水橋研二、本多力、くっきー！（野性爆弾）、中川大輔、片岡久道、橋本じゅん、滝藤賢一、稲森いずみ、竹中直人
ゲスト出演：吉田鋼太郎、松本まりか、安達祐実、新川優愛、渡辺邦斗、猪塚健太、藤田朋子
製作幹事：讀賣テレビ放送
共同幹事：日本テレビ放送網
配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
制作プロダクション：ファインエンターテイメント
(c)2022「極主夫道 ザ・シネマ」製作委員会