オリジナルアニメ「バブル」の魅力を紹介する全4回のトーク番組「バブル DE ダベル」が、4月21日18時よりSpotifyで配信される。

同番組では佐野玲於（GENERATIONS from EXILE TRIBE）がMCを担当。第1回には荒木哲郎監督、第2回には音楽を担当する澤野弘之、第3回にはプロパルクールアスリートのZEN、第4回にはキャストの志尊淳と梶裕貴がゲストとして出演し、それぞれ「荒木組」「歌・音」「パルクール」「豪華声優陣」というキーワードから作品を掘り下げていく。またコンテンツ冒頭にはヒロイン・ウタ役を務めるりりあ。による、映画のモチーフにもなった「にんぎょ姫」の朗読も。さらにSpotifyでの配信に先がけ、文化放送の「佐野玲於のCultureZ」では4月20日、4月27日、5月4日、5月11日にコンテンツの一部が先行放送される。

「バブル DE ダベル」

配信媒体 ： Spotify

第1回

2022年4月21日（木）

テーマ：荒木組

ゲスト：荒木哲郎

第2回

2022年4月28日（木）

テーマ：歌・音

ゲスト：澤野弘之

第3回

2022年5月5日（木）

テーマ：パルクール

ゲスト：ZEN

第4回

2022年5月12日（木）

テーマ：豪華声優陣

ゲスト：志尊淳、梶裕貴

アニメ「バブル」

劇場版：2022年5月13日（金）全国公開

Netflix版：2022年4月28日（木）全世界配信

スタッフ・キャスト

監督：荒木哲郎

脚本：虚淵玄（ニトロプラス）

キャラクターデザイン原案：小畑健

音楽：澤野弘之

企画・プロデュース：川村元気

制作スタジオ：WIT STUDIO

配給：ワーナー・ブラザース映画

出演：志尊淳、りりあ。、宮野真守、梶裕貴、畠中祐、千本木彩花、逢坂良太、井上麻里奈、三木眞一郎、広瀬アリス

(c)2022 「バブル」製作委員会