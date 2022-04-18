オリジナルアニメ「バブル」の魅力を紹介する全4回のトーク番組「バブル DE ダベル」が、4月21日18時よりSpotifyで配信される。
同番組では佐野玲於（GENERATIONS from EXILE TRIBE）がMCを担当。第1回には荒木哲郎監督、第2回には音楽を担当する澤野弘之、第3回にはプロパルクールアスリートのZEN、第4回にはキャストの志尊淳と梶裕貴がゲストとして出演し、それぞれ「荒木組」「歌・音」「パルクール」「豪華声優陣」というキーワードから作品を掘り下げていく。またコンテンツ冒頭にはヒロイン・ウタ役を務めるりりあ。による、映画のモチーフにもなった「にんぎょ姫」の朗読も。さらにSpotifyでの配信に先がけ、文化放送の「佐野玲於のCultureZ」では4月20日、4月27日、5月4日、5月11日にコンテンツの一部が先行放送される。
「バブル DE ダベル」
配信媒体 ： Spotify
第1回
2022年4月21日（木）
テーマ：荒木組
ゲスト：荒木哲郎
第2回
2022年4月28日（木）
テーマ：歌・音
ゲスト：澤野弘之
第3回
2022年5月5日（木）
テーマ：パルクール
ゲスト：ZEN
第4回
2022年5月12日（木）
テーマ：豪華声優陣
ゲスト：志尊淳、梶裕貴
アニメ「バブル」
劇場版：2022年5月13日（金）全国公開
Netflix版：2022年4月28日（木）全世界配信
スタッフ・キャスト
監督：荒木哲郎
脚本：虚淵玄（ニトロプラス）
キャラクターデザイン原案：小畑健
音楽：澤野弘之
企画・プロデュース：川村元気
制作スタジオ：WIT STUDIO
配給：ワーナー・ブラザース映画
出演：志尊淳、りりあ。、宮野真守、梶裕貴、畠中祐、千本木彩花、逢坂良太、井上麻里奈、三木眞一郎、広瀬アリス
(c)2022 「バブル」製作委員会