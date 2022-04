ビリーから2NE1まで、コーチェラ2022の名シーンを振り返る

3年ぶりの開催となった2022年のコーチェラ・フェスティバル。ステージでの輝かしい瞬間から、目を惹きつけられるオーディエンスのファッションまで、印象的なシーンの数々を振り返る。

Billie Eilish

ビリー・アイリッシュは、コーチェラのメインステージ史上最年少ヘッドライナーとして、フェスの歴史にその名を刻んだ。

(Photo by Skyler Barberio for Rolling Stone)

2NE1

88risingのステージでは、リーダーCLによるパフォーマンスのあと、K-POPレジェンドの2NE1が再結成を果たした。

(Photo by Sacha Lecca for Rolling Stone)

Brockhampton

コーチェラを最後に活動休止するブロックハンプトン。彼らの背中には「All Good Things Must Come To An End」の文字。

(Photo by Skyler Barberio for Rolling Stone)

Danny Elfman

ダニー・エルフマンは、オインゴ・ボインゴ時代の曲から、自身の手がけた映画/テレビの音楽、最新作『Big Mess』収録曲まで、彼のキャリアを辿りなおすようなステージで聴衆を魅了した。

(Photo by Skyler Barberio for Rolling Stone)

Lil Baby

リル・ベイビーはスーパースターの地位を再認識させた。

(Photo by Skyler Barberio for Rolling Stone)

Rina Sawayama

リナ・サワヤマは、ライブ中に反LGBTQ法案を非難した。

(Photo by Sacha Lecca for Rolling Stone)

Arcade Fire

アーケード・ファイアは、来たる6枚目のアルバム『We』への期待感を高め続けている。

(Photo by Skyler Barberio for Rolling Stone)

From Rolling Stone US.