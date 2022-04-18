水樹奈々のニューアルバム「DELIGHTED REVIVER」が7月6日にリリースされる。
「DELIGHTED REVIVER」は水樹にとって約2年7カ月ぶりとなるアルバム。既発曲「FIRE SCREAM」「Get up! Shout!」「Link or Chains」「Red Breeze」「ダブルシャッフル」に、スマートフォンゲーム「鋼の錬金術師 MOBILE」の主題歌「スパイラル」、NHK松山「ひめDON！」のテーマソング「全力DREAMER」など新曲10曲を加えた全15曲が収録される。
初回限定盤はカラーケース仕様でフォトブックが付属。さらにアルバムのメイキング映像と、歌唱やトークで構成される撮り下ろし映像「NANA REVIVER FESTA 2022 特別編」を収録したBlu-rayが同梱される。
水樹奈々「DELIGHTED REVIVER」収録内容
・Get up! Shout!
・FIRE SCREAM
・Link or Chains
・スパイラル
・ダブルシャッフル
・Red Breeze
・全力DREAMER
全15曲収録予定
初回限定盤Blu-ray
・NANA REVIVER FESTA 2022 特別編
・DELIGHTED REVIVER」MAKING MOVIE