ずっと真夜中でいいのに。が全国ツアー「GAME CENTER TOUR『テクノプア』」を9月から12月にかけて開催する。
「テクノプア」はずとまよにとって最大規模のホールツアー。9月30日の神奈川・よこすか芸術劇場公演を皮切りに全国20都市にて全26公演が開催される。会員制Webサービス・ZUTOMAYO PREMIUMでは、本日18:00からチケットの先行予約受付がスタートする。
GAME CENTER TOUR「テクノプア」
2022年9月30日（金）神奈川県 よこすか芸術劇場
2022年10月1日（土）神奈川県 よこすか芸術劇場
2022年10月6日（木）群馬県 高崎芸術劇場 大劇場
2022年10月11日（火）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2022年10月12日（水）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2022年10月16日（日）栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール
2022年10月23日（日）香川県 レクザムホール（香川県県民ホール） 大ホール
2022年10月25日（火）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2022年10月26日（水）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2022年10月29日（土）宮城県 仙台サンプラザホール
2022年11月1日（火）北海道 カナモトホール（札幌市民ホール）
2022年11月2日（水）北海道 カナモトホール（札幌市民ホール）
2022年11月10日（木）埼玉県 川口総合文化センターリリア
2022年11月11日（金）東京都 J:COMホール八王子
2022年11月17日（木）神奈川県 神奈川県民ホール 大ホール
2022年11月18日（金）石川県 本多の森ホール
2022年11月20日（日）長野県 長野県ホクト文化ホール 大ホール
2022年11月25日（金）山口県 周南市文化会館
2022年11月26日（土）熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
2022年12月4日（日）静岡県 静岡市民文化会館 大ホール
2022年12月10日（土）広島県 上野学園ホール
2022年12月12日（月）大阪府 フェスティバルホール
2022年12月13日（火）大阪府 フェスティバルホール
2022年12月17日（土）福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール
2022年12月21日（水）東京都 東京ガーデンシアター
2022年12月22日（木）東京都 東京ガーデンシアター