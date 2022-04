Official髭男dismの新作CD「ミックスナッツ EP」が6月22日にリリースされる。

「ミックスナッツ EP」にはテレビアニメ「SPY×FAMILY」のオープニング主題歌で4月15日より配信中の「ミックスナッツ」や、映画「コンフィデンスマンJP 英雄編」の主題歌「Anarchy」を含む全4曲を収録予定。Blu-rayが付属するCD+Blu-ray盤、DVD付きのCD+DVD盤、CDのみの通常盤が用意され、Blu-rayおよびDVDには、昨年6月に神奈川・ぴあアリーナMMで行われたワンマンライブ「Official髭男dism Road to『one - man tour 2021-2022』」より「I LOVE…」「HELLO」「Pretender」など9曲のパフォーマンスシーンが収められる。さらに「Behind The Scene from Official髭男dism Road to『one - man tour 2021-2022』」と題した特典映像も収録される。

またOfficial髭男dism初のアリーナツアー「Official髭男dism one - man tour 2021-2022 - Editorial -」より3月に行われた埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演の模様が5月1日(日)20:00より配信されることが決定した。視聴チケットなどの詳細は彼らの公式サイトで確認しよう。

Official髭男dism「ミックスナッツ EP」収録内容

CD

・「Anarchy」

・「ミックスナッツ」

ほか全4曲収録予定

DVD / Blu-ray

Official髭男dism Road to「one - man tour 2021-2022」- selected from 2021.06.23 ぴあアリーナMM -

01. I LOVE…

02. HELLO

03. Pretender

04. Cry Baby

05. 旅は道連れ

06. FIRE GROUND

07. Stand By You

08. 宿命

09. Universe

特典映像

・Behind The Scene from Official髭男dism Road to「one - man tour 2021-2022」