King & Princeの4thアルバム「Made in」が6月29日にリリースされることが決定した。

初のドームツアー「King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~」を開催中のKing & Prince。昨日4月16日は東京・東京ドームでCDデビュー曲「シンデレラガール」や、最新曲「Lovin' you」「踊るように人生を。」などを披露した。そしてMCコーナーで4thアルバムのリリースを発表。デビュー当初から目標に掲げていたドームライブを実現させたメンバーが、「みんなの前で、東京ドームで発表できるのはうれしいね」と感慨深そうに会場を見渡す場面もあった。

「Made in」は「"Made in" JAPAN」「"Made in" Johnny’s」「"Made in" King & Prince」といったように、King & Princeがルーツを大切にしながら、“目の前にいる人を幸せにするために今できること”をコンセプトにしたアルバム。「恋降る月夜に君想ふ」「Lovin‘ you」「踊るように人生を。」を含む全16曲が収録される予定だ。なおアルバムは初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態が用意され、限定盤にはそれぞれDVDが付属するほか、通常盤にはプラス1曲が追加収録される。