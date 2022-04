アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催中の野外音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」の“88rising's HEAD IN THE CLOUDS FOREVER”のステージに宇多田ヒカルらが出演し、パフォーマンスを繰り広げた。

“88rising's HEAD IN THE CLOUDS FOREVER”のステージには宇多田のほか、ウォーレン・ヒュー、ミリ、ビビ、ニキ、リッチ・ブライアン、ジャクソン・ワン、CLといったアジアを代表するアーティストたちが集結した。特に注目を浴びたのは、CLのパフォーマンス中にサプライズで復活した2NE1。4人そろって約7年ぶりにステージに立ち、人気曲「I AM THE BEST」を披露した。「コーチェラ」のYouTubeチャンネルではライブ映像のアーカイブを視聴できる。

また、このステージでは参加アーティストによる新曲も披露され、各種配信サイトでは3曲入り音源「Head In The Clouds Forever」の配信がスタートした。本作には宇多田とウォーレン・ヒューによる「T」、リッチ・ブライアンとビビが参加した「froyo(feat. Warren Hue)」、ビビによる「Best Lover」が収録されている。

なお「コーチェラ」の2週目の88risingのステージでは、さらなるサプライズが用意されているとのことだ。

V.A.「Head In The Clouds Forever」収録曲 / アーティスト

01. Best Lover / 88rising, BIBI

02. froyo(feat. Warren Hue)/ 88rising, BIBI, Rich Brian

03. T / 88rising, Hikaru Utada, Warren Hue

「88rising's HEAD IN THE CLOUDS FOREVER」セットリスト

・Intro

・Freestyle #4(Warren Hue)

・RUNAWAY W ME(Warren Hue)

・HANDSOME(Warren Hue)

・Demo Star(Warren Hue)

・Lazy Susan Freestyle(MILLI)

・Mirror Mirror(MILLI)

・Sudpang!(MILLI)

・Mango Sticky Rice(MILLI)

・Bad Sad Mad(BIBI)

・Kazino(BIBI)

・The Weekend(BIBI)

・Best Lover(BIBI)

・Intro(NIKI)

・Drive On(NIKI)

・Sempurna(NIKI)

・Split(NIKI)

・Gospel(Rich Brian)

・Froyo(Rich Brian)

・Glow Like Dat(Rich Brian)

・Drive Safe(Rich Brian)

・Vivid(Rich Brian)

・Simple and Clean(HIKARU UTADA)

・First Love(HIKARU UTADA)

・Face My Fears(HIKARU UTADA)

・Automatic(HIKARU UTADA)

・100 Ways(Jackson Wang)

・Cruel(Jackson Wang)

・Blow(Jackson Wang)

・California(Warren Hue, Rich Brian, and Jackson Wang)

・T(HIKARU UTADA)

・Spicy(CL)

・Chuck(CL)

・Hello Bitches(CL)

・I AM THE BEST(2NE1)