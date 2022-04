宇多田ヒカル、コーチェラで圧巻の歌声披露　88risingの新作EPにも参加

米カリフォルニア州インディオで開催されている世界最大級の音楽フェス、コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバルで現地時間16日(日本時間17日)、「88risings Head in the Clouds Forever」ステージに宇多田ヒカルが登場。2NE1の復活ライブも行われるなど、豪華アーティストが集合した。

アジア系エンタメを率いる88risingによる「Head in the Clouds Forever」は米コーチェラ・フェスティバルのメイン・ステージを飾り、CL、そしてこの夜に復活を遂げた2NE1のメンバーに加え、ジャクソン・ワンやリッチ・ブライアン、NIKIといったレーベルの人気アーティストらが続々と参加。そして、日本からは音楽フェスには初参加となる宇多田ヒカルが登場。グローバルに活躍するアジア系アーティストが集合し、歴史的な一夜となった。ちなみに、コーチェラ・フェスティヴァルの歴史において音楽レーベルがメイン・ステージの出演アーティストのキュレーションを行うことも史上初。さらに、パフォーマンスが終了した直後、88risingからは宇多田ヒカルも参加した新作EP『Head In The Clouds Forever』がリリースされた。

今回の見どころとなったのは、世界中から集った世代を超えたアーティストたち。の全てがアジア系のアーティストだ(以下、出演順)。ウォーレン・ヒュ−(インドネシア)、MILLI(タイ)、BIBI(韓国)、NIKI(インドネシア)、リッチ・ブライアン(インドネシア)、宇多田ヒカル(日本)、ジャクソン・ワン(中国)、そしてCL & 2NE1(韓国)といった一流アーティストたちが集結した。

Head In The Clouds Forever セットリスト

- Intro

- Freestyle #4 (Warren Hue)

- RUNAWAY W ME (Warren Hue)

- HANDSOME (Warren Hue)

- Demo Star (Warren Hue)

- Lazy Susan Freestyle (MILLI)

- Mirror Mirror (MILLI)

- Sudpang! (MILLI)

- Mango Sticky Rice (MILLI)

- Bad Sad Mad (BIBI)

- Kazino (BIBI)

- The Weekend (BIBI)

- Best Lover (BIBI)

- Intro (NIKI)

- Drive On (NIKI)

- Sempurna (NIKI)

- Split (NIKI)

- Gospel (Rich Brian)

- Froyo (Rich Brian)

- Glow Like Dat (Rich Brian)

- Drive Safe (Rich Brian)

- Vivid (Rich Brian)

- Simple and Clean (HIKARU UTADA)

- First Love (HIKARU UTADA)

- Face My Fears (HIKARU UTADA)

- Automatic (HIKARU UTADA)

- 100 Ways (Jackson Wang)

- Cruel (Jackson Wang)

- Blow (Jackson Wang)

- California (Warren Hue, Rich Brian, and Jackson Wang)

- T (HIKARU UTADA)

- Spicy (CL)

- Chuck (CL)

- Hello Bitches (CL)

- Im The Best (2NE1)

◎88risingとは?

アメリカを拠点とし、アジア系アーティストの才能を広げるべく立ち上がった音楽&メディア・カンパニー。全米初のアジア系アーティストを中心とした音楽フェス(Head in the Clouds Music & Arts Festivalというフェスで、今年4回目を迎える)を開催するほか、アジア系のアーティストとしては初のBillboard R&B/Hip-Hopチャート1位、Spotifys Weekly Global Albumsチャート1位をマークするなどの記録を打ち立てた。また、北米圏では初となるアジア系のラジオ・チャンネルも立ち上げている。2021年にはマーベルによる初のアジア系アメリカ人のヒーローとなるシャン・チーを主人公にした映画『シャン・チー/テン・リングスの伝説』のサウンドトラックにおけるプロデュースとキュレーションを担当。2019年、中国最大規模の音楽ストリーミング・プラットフォームでもあるNetEaseからはLabel of the Yearに認定される。世界中からの総フォロワー数は1.6億人となり、音楽&映像のストリーミング総再生回数は400億回を数え、グローバルな影響を与え続けているレーベルだ。

『Head In The Clouds Forever』トラックリスト

”Best Lover” - 88rising, BIBI

”froyo” (feat. Warren Hue) - 88rising, BIBI, and Rich Brian

”T” - 88rising, Hikaru Utada, Warren Hue

