すみれ“妊娠中の乾燥肌”は大変!?「いつもより保湿をめちゃくちゃ心がけていました」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。3月27日(日)の放送では、もうすぐ出産を迎えるすみれが、自身のInstagramで質問を募集! その質問に答えていきました。広海:本日は、すみれさんのInstagramで質問をたくさんいただいていますので、答えていただきたいと思います!すみれ:はい!<リスナーからの質問>『出産してから、まず最初にしてみたいことはありますか?』すみれ:やっぱり、旅行に行きたいかな!広海:コロナでずっとハワイにも帰れてないもんね、、、涙すみれ:そうなんだよね、だから、いろいろと落ち着いたら、旦那さんと赤ちゃんと一緒にハワイにも帰れたらなって。あとは生モノかな……お寿司が食べたい!広海:え、でも、あなたって、あまりお寿司は好きじゃなかったわよね?すみれ:そうなんだけど、“妊娠期間は生モノは避けて”って言われていたから、逆に食べたくなっちゃったんだと思う(笑)。広海:なるほどね(笑)。<リスナーからの質問>『私も妊娠中なのですが、肌あれに悩むようになっちゃいました。すみれさんは、肌トラブルをどうやってケアしていますか?』すみれ:そうなんですよね、、私もお肌の乾燥がすごくひどくなってきて。広海:お肌の状態って、やっぱり妊娠前とかなり変わった?すみれ:うん。ホルモンバランスの変化もあって、お肌の乾燥と揺らぎがけっこう出てきたから、私は、まわりのプレママの友達にも相談して、とにかくお肌の保湿をめちゃくちゃ心がけるようになりましたね。!広海:なるほどね。でも、今、すみれさんは妊娠中でも、お肌がめっちゃキレイ!すみれ:うれしい(笑)。ちゃんとスキンケア頑張ってるおかげかな。ありがとうございます!広海:妊娠中も美肌をキープできているすみれさんに、『スキンケアは何を使ってるんですか?』という質問もたくさんいただきましたが、すみれさんは、妊娠してからは「雪肌精 クリアウェルネス」の低刺激処方タイプを使うようになったんですよね?すみれ:うん、そうです!「雪肌精 クリアウェルネス」のピュア コンクとリファイニング ミルクを使ってたんだけど、それがね、この間さらに“敏感肌用”としてパワーアップしたから(3/16新発売)、今はそれをしっかり使ってるよ!広海:そうなんだ!今、敏感肌用のコスメを求めてる人が多いから、それは嬉しいね! お肌が敏感になりやすいプレママにもぴったりだね!すみれ:うん! 本当にお肌の調子もよくて嬉しい。私は、今は特に、ナチュラルな感じを楽しんでいて、“やってます感”のあるメイクをするより、こうしてパワーアップさせた自分の素肌を大切にしたいなって思ってます。広海:やさしくいたわりながら、自分の素肌をパワーアップさせる、って素敵ね!すみれ:うん!妊娠中は、美容面でもいろいろと気になるし不安にもなるから、こういう心強い敏感肌用のアイテムがあるだけで“ビューティーも頑張りつつ、プレママ生活も頑張りたい!”って気持ちになれるから、本当に助かってます!広海:分かる! これ!っていう、自分のお肌のお守り的なアイテムがあると安心よね!すみれ、出産がんばってね!すみれ:はい! ありがとう! 頑張ります!!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/