遠藤達哉原作によるTVアニメ「SPY×FAMILY」より、Official髭男dismが歌うオープニング主題歌「ミックスナッツ」を聴けるオープニングアニメ映像が、YouTubeで公開された。

オープニングアニメの絵コンテ・演出は「ホリミヤ」「PERSONA5 the Animation」で監督を務めた石浜真史が担当。アップテンポな楽曲にマッチしたカラフルな映像に仕上げられている。また本日4月16日に放送された「MISSION:2 妻役を確保せよ」に合わせた描き下ろしビジュアルも公開。家族となったフォージャー家の3人が、笑顔で家族写真を撮影する様子が切り取られた。

TVアニメ「SPY×FAMILY」

放送情報

テレビ東京：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビ大阪：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビ愛知：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビせとうち：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビ北海道：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

TVQ九州：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

新潟テレビ21：2022年4月11日（月）より毎週月曜日25:45～26:15

テレビ静岡：2022年4月11日（月）より毎週月曜日26:00～26:30

中国放送：2022年4月13日（水）より毎週水曜日25:25～25:55

BSテレ東：2022年4月10日（日）より毎週日曜日24:35～25:05

配信情報

2022年4月9日（土）23:30より各動画サービスにて順次配信スタート

スタッフ

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：古橋一浩

キャラクターデザイン：嶋田和晃

総作画監督：嶋田和晃、浅野恭司

助監督：片桐崇、高橋謙仁、原田孝宏

色彩設計：橋本賢

美術設定：谷内優穂、杉本智美、金平和茂

美術監督：永井一男、薄井久代

３DCG監督：今垣佳奈

撮影監督：伏原あかね

副撮影監督：佐久間悠也

編集：齋藤朱里

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

キャスト

ロイド・フォージャー：江口拓也

アーニャ・フォージャー：種崎敦美

ヨル・フォージャー：早見沙織

フランキー・フランクリン：吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド：甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン：山路和弘

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会