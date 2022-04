4月20日より行われる予定だった河村隆一のソロツアー「Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2022」が中止となった。

河村は2月1日に行ったLUNA SEAのライブ後、声帯にできた静脈瘤を除去する手術を受けた。その後、4月20日の京都・北山ル・アンジェ教会でのソロ公演をもって復帰するべく、リハビリとリハーサルを重ねていた。しかし現時点で万全な状態での復帰が困難であることから、ツアーおよび一部公演の生配信、5月10日に予定されていたファンクラブ会員限定公演を中止することとなった。

河村は昨日4月15日にブログを更新。「声がかれて・・ちゃんと曲を唄えない状態になってしまいました」と現状を報告している。

Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2022(※公演中止)

2022年4月20日(水)京都府 北山ル・アンジェ教会

2022年4月22日(金)東京都 南青山ル・アンジェ教会

2022年4月25日(月)愛知県 覚王山ル・アンジェ教会

RKF MEETING Vol.52 No Mic, One Speaker Concert(※公演中止)

2022年5月10日(火)東京都 南青山ル・アンジェ教会