私立恵比寿中学が、メンバー・小久保柚乃の発熱が確認されたため全国ツアー「私立恵比寿中学10th Anniversary Tour 2022～drawer～」のうち、初日となる本日4月16日の東京・J:COMホール八王子公演と、明日17日の東京・TOKYO DOME CITY HALL公演の延期を発表した。

4月14日にはメンバーの安本彩花が新型コロナウイルスに感染したことがアナウンスされており、本日と明日の公演は安本以外のメンバー8名で開催する予定だった私立恵比寿中学。本日新たに小久保の発熱が発表され、ツアー序盤2公演の延期が決定した。振替公演の詳細は後日、グループのオフィシャルサイトにてアナウンスされる。

私立恵比寿中学10th Anniversary Tour 2022～drawer～

2022年4月16日（土）東京都 J:COMホール八王子 ※延期

2022年4月17日（日）東京都 TOKYO DOME CITY HALL ※延期

2022年4月29日（金・祝）新潟県 新潟テルサ

2022年5月5日（木・祝）大阪府 グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）メインホール

2022年5月14日（土）北海道 札幌市教育文化会館 大ホール

2022年5月21日（土）茨城県 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）大ホール

2022年5月28日（土）愛知県 刈谷市総合文化センター 大ホール

2022年6月10日（金）埼玉県 川口総合文化センターリリア メインホール

2022年6月11日（土）栃木県 栃木県総合文化センター メインホール

2022年6月18日（土）千葉県 市川市文化会館 大ホール

2022年6月26日（日）福岡県 福岡市民会館 大ホール

2022年7月3日（日）神奈川県 カルッツかわさき

2022年7月9日（土）東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）