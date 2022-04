大谷翔平 最新ニュース(最新情報)

ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手が15日(日本時間16日)、敵地でのテキサス・レンジャーズ戦に「1番・指名打者(DH)」で出場。5回までに今季初本塁打を含む2発のアーチを掛けている。



人種差別の撤廃に大きく貢献したジャッキー・ロビンソン氏の功績を称え、出場選手全員が背番号「42」のユニホームを着用して臨んだこの日。大谷がついに目覚めた。



初回、レンジャーズ先発ブッシュに対し、初球のストレートをフルスイングで捉えると、打球はライトスタンドに到達。大谷にとって“難産”だった今季初本塁打は打球角度41度、飛距離406フィート(約124メートル)、打球速度108マイル(約174キロ)のムーンショットだった。



さらに5回、3点差の場面で、走者1人を置いて迎えた第3打席。左腕アラードに対し、2球目のカッターを豪快に引っ張ると、打った瞬間それと分かるこの日2本目の本塁打。打球角度35度、飛距離415フィート(約126メートル)、打球速度108マイル(約174キロ)の一発でこの回の逆転につなげた。



米公式サイト『MLB.com』のレッド・ボリンジャー記者はこの本塁打について、自身のツイッターで「大谷翔平は今夜これまでに2回本塁打を放った。先発マウンドの翌日に8試合で本塁打を放った昨年からの傾向を辿っている」と、綴った。









【動画】豪快な一撃! 大谷翔平、第1号&2号アーチ

エンゼルス公式ツイッターより





First pitch of the game ➡️ first HR of the season for Shohei Ohtani!

— Los Angeles Angels (@Angels)

The second home run of the night for Shohei Ohtani!

— Los Angeles Angels (@Angels)