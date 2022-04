出産間近！ すみれが“妊娠”を実感したのは？「胎動を感じ始めてから…」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。3月27日(日)の放送では、まもなく出産を迎えるすみれに現在の心境を聞きました。広海:妊娠期間中を振り返ってみて、心境の変化や“プレママさんあるある”みたいなことって何かありましたか?すみれ:最初は妊娠している感じが全然しなくて、とりあえず“食べちゃいけない物を食べないように気をつける”とかはやってた感じかな。広海:そうなんだね。どういった瞬間に“私、もうすぐ子どもが生まれるんだ”って実感したの?すみれ:やっぱり、妊娠して6~7ヵ月ぐらいに胎動を感じ始めてから「あ、私、妊娠してるんだ」って実感したかな。あとね、おなかの中で、赤ちゃんがすごくしゃっくりをするの!広海:え! そんなのも分かるの!? 気のせいじゃなくて!?すみれ:気のせいじゃないよ(笑)。絶対にこれ、しゃっくりだな、って分かるの。広海:すごい!すみれ:動きがちょっと早いの。おなかのなかでずっと“ひゃっひゃっ”っていう動きをしてるのを感じるんだよ。広海:面白いね! そうやって赤ちゃんがちゃんと育っているのを実感できる体験って、素敵ですね。すみれ:うん、ほんとに!広海:すごく神秘的。広海:赤ちゃんの名前はもう決めたんですか?すみれ:決めてます!性別が分かってからすぐに決めたよ。広海:そうなんだ!すみれ:でも、旦那さんとは性別が分かる前から、女の子だったらこの名前、男の子だったらこの名前、って話をしてました。広海:ちなみに、赤ちゃんの名前は、すみれや旦那さんの名前から取ってる、とかはあるんですか?すみれ:「女の子だったら、お花みたいな名前で、平仮名にしたいね」って言ってて!広海:なるほど!“すみれ”さんと同じね!すみれ:そう! それで、男の子だったら、旦那さんの名前が一文字で自然系だから、同じように一文字で自然っぽい名前にしたいなって!広海:かわいい!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/